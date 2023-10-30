الملك يدعو المجتمع الدولي لدعم الأونروا لمواصلة تقديم خدماتها في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

ودعا جلالته خلال اللقاء المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الدعم اللازم للأونروا في ظل التحديات التي تواجهها في تقديم خدماتها، خصوصا بقطاع غزة.



وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع.



وأكد جلالته أهمية عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية أثناء تأدية واجباتها الإنسانية في غزة، محذرا من استمرار تدهور الأوضاع في القطاع.



وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.