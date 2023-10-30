يوم طبي مجاني في إربد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقيم الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لإقليم الشمال في مقرها بمنطقة إيدون بالتعاون مع المركز الوطني للعناية بصحة المرأة غدا الثلاثاء، يوما طبيا مجانيا في إيدون بمحافظة إربد.



ويشتمل اليوم الطبي الذي يقام بمقر الهيئة قرب مستشفى الأمير راشد العسكري، من 9 صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، على اختصاصات طب العيون، وهشاشة العظام، وعيادات الطب المجتمعي، وعيادات نسائية، واجراء فحوصات مخبرية مختلفة، والفحص عن سرطان الثدي باستخدام احدث الأجهزة الطبية، إضافة إلى تقديم استشارات صحية وصرف أدوية وعلاجات بالمجان.