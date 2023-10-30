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الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل بيرزيت

10/30/2023 9:20:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حاجزا عسكريا على مدخل بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله.
وأفاد مراسل "وفا " ، بأن قوات الاحتلال أوقفت عشرات المركبات المارة، ودققت في هويات راكبيها، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.




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