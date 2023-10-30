الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل بيرزيت
التاريخ
10/30/2023 9:20:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حاجزا عسكريا على مدخل بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله.
وأفاد مراسل "وفا " ، بأن قوات الاحتلال أوقفت عشرات المركبات المارة، ودققت في هويات راكبيها، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.
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