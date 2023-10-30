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سرايا القدس توقع قوة للاحتلال في كمين بحي الزيتون

10/30/2023 9:20:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت سرايا القدس، إنها أوقعت قوة مدرعة للعدو الإسرائيلي في كمين محكم شرقي حي الزيتون في غزة، أسفر عن إصابات في صفوفها.


وكانت قد أعلنت سرايا القدس في وقت سابق، أنها استهدفت حشدا لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة بمنطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون.
وصرح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن المقاومة أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب بعد أن تقدمت إلى شارع صلاح الدين الذي يربط شمال القطاع بجنوبه.


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