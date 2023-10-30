سرايا القدس توقع قوة للاحتلال في كمين بحي الزيتون

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت سرايا القدس، إنها أوقعت قوة مدرعة للعدو الإسرائيلي في كمين محكم شرقي حي الزيتون في غزة، أسفر عن إصابات في صفوفها.
وكانت قد أعلنت سرايا القدس في وقت سابق، أنها استهدفت حشدا لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة بمنطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون.
وصرح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن المقاومة أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب بعد أن تقدمت إلى شارع صلاح الدين الذي يربط شمال القطاع بجنوبه.
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