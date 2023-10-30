نجاح استخدام تقنية uqudo-TECH5 للمرة الثانية في انتخابات مجلس الشورى العُمانية لعام 2023

(MENAFN
- Fekra Communications) المنصة تتيح للمواطنين في السلطنة وخارجها إمكانية التصويت عن بُعد عن طريق التحقق من الهوية باستخدام المقاييس الحيوية
30 أكتوبر 2023: كشفت uqudo، الشركة الرائدة في مجال الحلول التقنية المتقدمة، عن إعادة استخدام منصتها الرقمية للتحقق من الهوية والقائمة على المقاييس الحيوية، التي طورتها بدعم من تقنيات المقاييس الحيوية لشركة TECH5، للتحقق من هوية أكثر من 750 ألف ناخب خلال انتخابات أعضاء مجلس الشورى العام الحالي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المنصة عند استخدامها للمرة الأولى في الانتخابات العُمانية لعام 2022.
وتم استخدام نظام التصويت الإلكتروني لأول مرة في تاريخ انتخابات أعضاء مجلس الشورى داخل وخارج سلطنة عُمان عبر تطبيق "انتخب" على الهواتف المحمولة، وذلك باستخدام منصة التحقق من الهوية الرقمية والمقاييس الحيوية المبتكرة، مما أتاح إمكانية التصويت عن بُعد للناخبين المؤهلين خارج السلطنة في 22 أكتوبر، وللناخبين داخل السلطنة في 29 أكتوبر.
ويستطيع الناخبون التصويت إلكترونياً، لكن يتوجب عليهم أولاً مسح بطاقات تعريف المقاييس الحيوية الخاصة بهم باستخدام هواتفهم الذكية، مما يسمح للتطبيق بقراءة الشريحة الموجودة على البطاقة باستخدام خاصية اتصال المدى القريب (NFC). ويقوم النظام بعدها بالتحقق من هويتهم باستخدام تقنيات التعرف على الوجه والمقاييس الحيوية القائمة على الذكاء الاصطناعي. ويمكن للناخبين إكمال العملية بأكملها في أقل من دقيقة دون الحاجة إلى زيارة المراكز الانتخابية، ولا ترتبط خياراتهم مع بيانات هويتهم الخاصة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد فقيري، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة uqudo: "تمثّل الانتخابات الرقمية خطوة حاسمة في مسيرة تطور عُمان، لا سيما من خلال التعاون المثمر مع شركتي uqudo و TECH5. ونحن على ثقةٍ تامة بنزاهة ودقة العملية الانتخابية بكاملها، بما يتماشى مع رؤية عمان لتعزيز التحول الرقمي".
كما ساهم دمج المنصة المبتكرة المدعومة بالمقاييس الحيوية في تطبيق انتخب للهواتف المحمولة، في توفير العديد من التحسينات المهمة لعمليات التحضير والتصويت، بما فيها توفير الوقت. واستغرق تنظيم العملية الانتخابية بأكملها أقل من أسبوع، مقارنة مع ثلاثة إلى أربعة أشهر التي كانت تستغرقها في الماضي، مما جعل عملية التصويت سريعة ومريحة، وأتاح للناخبين الإدلاء بأصواتهم من أي مكان دون الحاجة للحضور إلى مراكز الانتخاب. وساعدت هذه المنهجية المبتكرة أيضاً على خفض التكلفة الإجمالية لعملية التصويت، والسماح للناخبين باختيار ممثليهم دون الحاجة إلى زيارة المراكز الانتخابية، بالإضافة إلى تخفيض عدد العاملين في الانتخابات.
ومن جانبه قال راهول بارث، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشؤون التكنولوجية والشريك المؤسس لشركة TECH5: "يسعدنا أن نشهد النجاح الكبير الذي حققته تقنيات TECH5 للمقاييس الحيوية ومنصة الهوية الرقمية لشريكنا uqudo، حيث تم توظيف هذه الحلول لتطوير نظام التصويت الإلكتروني الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي تستخدمه عُمان في الانتخابات. كما سنواصل العمل على تطوير عروضنا لنضمن حصول كل دولة على الابتكارات اللازمة لإقامة انتخابات نزيهة ومريحة للجميع".
ويضمن استخدام تقنيات uqudo وTECH5، ضمن تطبيق التصويت الإلكتروني، الحصول على انتخابات آمنة وخاصة ونزيهة، حيث ألغت منصة الهوية الرقمية القائمة على المقاييس الحيوية إمكانية تزوير الناخبين، مما يضمن الإدلاء بالأصوات من قبل ناخبين مؤهلين بالاعتماد على إجراءات التحقق من الهوية البيومترية لكل شخص. كما تم تصميم آليات النسخ الاحتياطي للتطبيق في حالات فشل النظام أو حدوث خلل فني، منعاً لفقدان البيانات أو استبدالها. ويوفر التطبيق كذلك سجلاً لجميع الأصوات في الوقت الحقيقي، وبالتالي يستحيل التلاعب بنتائج الانتخابات. وساعد التطبيق أيضاً على تخفيض التكلفة الإجمالية لعملية التصويت، حيث أتاح للناخبين اختيار ممثليهم دون الحاجة لزيارة المركز الانتخابي، مما يجعل عملية التصويت سلسة ومريحة للمواطنين.
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