مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة يعقد خلوة لمدة يومين

(MENAFN
- Iris Media Press Services) العين: عقد مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة - الرئيس الأعلى للجامعة ، اجتماعه الأول للعام الأكاديمي 2023/2024، على شكل خلوة لمدة يومين في مدينة أبوظبي.
وناقش مجلس أمناء الجامعة خلال الاجتماع، مؤشرات التصنيف العالمي، والإجراءات الموصى بإدراجها في الخطة الاستراتيجية للجامعة التي تهدف إلى تعزيز أدائها الأكاديمي والبحثي، وتوسيع نطاق الاعتماد الدولي للجامعة وتعزيز سمعتها، كما ناقش المجلس السياسات والممارسات السائدة في قطاع التعليم العالي العالمي، للمساهمة في تعزيز استراتيجية الجامعة للتنمية المستدامة.
كما استعرض المجلس عدداً من المبادرات الحالية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، المتعلقة بدور التعليم العالي في تطوير اقتصاد المعرفة في الدولة، لتبادل الآراء حول أهمية تمويل التعليم العالي. وفيما يتعلق بمسؤولية الجامعة عن إدارة المخاطر، قام مجلس الإدارة بمراجعة استراتيجية إدارة المخاطر الحالية للجامعة، وملف المخاطر الخاص بها ومدى جاهزيته.
وقدم رئيس لجنة الشؤون الأكاديمية والطلابية بالمجلس، تقريراً دورياً تضمن عدداً من التوصيات، وقد تم اعتمادها من قبل المجلس، وهي: إطلاق برنامج في الدراسات العليا يختص بتعليم الموهوبين والمتفوقين، وإنشاء مركز موزة بنت سهيل للأطفال المتفوقين، وتغيير رسوم برامج الماجستير في كلية التربية.
من جانبه قدم رئيس لجنة التدقيق والمخاطر، تقريراً حول مراجعات لجنة التدقيق الداخلي والخارجي وإدارة المخاطر. كما استعرض المجلس مؤشرات الأداء المالي لجامعة الإمارات العربية المتحدة للربع الثالث من عام 2023 وأهم الملاحظات والتوصيات، وقد تمت الموافقة على البيانات المالية المدققة للجامعة للسنة المالية الماضية 2022.
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