برنامج التوعية بسرطان الثدي من "هوتباك" يصل إلى نحو 4000 موظف تحت مظلة مبادرة "مشروع هوتباك للسعادة

(MENAFN
- Watermelon Communications) دبي، 30 أكتوبر 2023: أعلنت "هوتباك جلوبال" Hotpack Global، الشركة الرائدة عالمياً المتخصصة في حلول التغليف ومقرها الإمارات، عن تنفيذ حملة للتوعية بسرطان الثدي لموظفيها البالغ عددهم 4000 موظف تقريباً. وتأتي هذه الحملة تحت مظلة مبادرة "مشروع هوتباك للسعادة"، ذراع المسؤولية المجتمعية المؤسسية للشركة. وتعهد موظفو "هوتباك" بإحداث فارق كبير على صعيد رفع درجة الوعي بسرطان الثدي بين أفراد أسرهم وأصدقائهم. وتمحورت الحملة حول برنامج توعوي تفاعلي وأعمال تركيبية فنية مُلهمة بهدف الوصول إلى جميع الموظفين العاملين ضمن مختلف أقسام الشركة.
ويعد "مشروع هوتباك للسعادة" بمثابة برنامج تفاعلي موسّع لموظفي هوتباك، يهدف إلى تعزيز رفاه وإشراك قوى العمل لدى الشركة. كما يسعى أيضاً إلى توفير مناخ جيد وداعم داخل المؤسسة، التي تتطلع لأن تكون قوة دافعة للتغيير الإيجابي، بغية إلهام الآخرين للانضمام إلى مهمتها النبيلة.
وقال "عبد الجبار بي بي"، العضو المنتدب للمجموعة في "هوتباك جلوبال": "يسعدنا الكشف عن مبادرة "مشروع هوتباك للسعادة". نحن في هوتباك نؤمن بقوة تضافر الجهود وتنمية روح المسؤولية. وفي هذا الإطار، تهدف مبادرة التوعية بسرطان الثدي إلى نشر رسالة حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي من أجل الارتقاء بصحة وعافية موظفينا، خاصة وأن سرطان الثدي يعد أحد أكثر التحديات انتشاراً حول العالم والتي تشكل خطراً كبيراً على صحة المرأة".
وأضاف: "من خلال هذه المبادرة المندرجة ضمن إطار مسؤوليتنا المجتمعية، نحن لا نعمل فقط على رفع درجة الوعي بسرطان الثدي بل وأيضاً تعزيز ثقافة الرأفة والتعاطف داخل شركتنا. ويؤكد هذا التعهد التزامنا بإحداث أثر إيجابي يتجاوز منتجاتنا. ويسعدنا توجيه الدعوة للآخرين للانضمام لنا في هذا الرحلة نحو مجتمع أكثر رعاية ووعياً بسرطان الثدي".
وقال "زين الدين بيرافوني"، المدير التنفيذي في شركة "هوتباك جلوبال": "إن هدفنا من إطلاق مبادرة "مشروع هوتباك للسعادة" هو ترجمة التزامنا إلى أفعال. وتمثل الفعالية التوعوية والأعمال الفنية التركيبية تحولاً في ثقافتنا المؤسسية نحو بناء شركة مسؤولة اجتماعياً وأكثر تعاطفاً. ونحن نشجع المؤسسات الأخرى على الشروع في رحلات مماثلة لتعزيز التوعية وتقديم الدعم والمساندة، حيث يمكننا معاً إحداث فارق كبير في مكافحة سرطان الثدي".
وتابع: "يجسد هذا التعهد التزامنا الجماعي كشركة في ريادة جهود التوعية بسرطان الثدي، وتسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر، وتوفير الدعم للأشخاص المتأثرين بهذا المرض المتفشي. ومن خلال القيام بهذا التعهد، تتخذ هوتباك خطوات استباقية لبناء مجتمع داعم وواعي بسرطان الثدي، مع المساهمة في ذات الوقت بمناصرة هذه القضية العالمية النبيلة".
ويأتي هذا الحدث التوعوي الغني بالمعلومات في صميم مبادرة "مشروع هوتباك للسعادة". حيث ساهم في إشراك وتوعية موظفي مجموعة "هوتباك" من خلال تزويدهم بمعلومات حيوية حول سرطان الثدي. كما شدّدت الفعالية على أهمية الكشف المبكر وتوفير آليات الدعم، وتعزيز ثقافة التعاطف والتضامن في أوساط الموظفين.
واستكمالاً للحدث، جرى عرض أعمال تركيبية فنية مشحونة عاطفياً ومعبّرة بشكل أنيق في مكاتب "هوتباك". وتجسد هذه الأعمال التزام الشركة الراسخ بالتوعية بسرطان الثدي. وتؤكد الشركة، عبر مبادرة "مشروع هوتباك للسعادة"، على تفانيها تجاه رفاه موظفيها وتطورهم الشخصي. ومن خلال إعطاء الأولوية لقوى العمل لديها، لا تحتفي الشركة بإنجازاتها مع الأفراد الذين يشكلون الركائز الأساسية لها، وإنما أيضاً بجهودها في إيجاد بيئة تعزز النمو الشخصي.
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