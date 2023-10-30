إدخال 14 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح اليوم الاثنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دخلت معبر رفح، اليوم الاثنين، 14 شاحنة مساعدات الى غزة، حسب تصريح مدير الإعلام بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، ليصل عدد الشاحنات التي تم إدخالها اليوم وامس 47 شاحنة.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق أن 33 شاحنة محملة مساعدات إنسانية دخلت إلى قطاع غزة الأحد عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
ويستمر تدفق الشاحنات التي تعبر معبر رفح البري بشكل يومي، والتي تنوعت بين شاحنات تحمل المياه والغذاء والإمدادات الطبية.
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