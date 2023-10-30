طيران الاحتلال يشن غارات جديدة على حي تل الهوى في غزة
التاريخ
10/30/2023 8:13:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت قناة الجزيرة عن مراسلها، إن طيران الاحتلال يشن غارات عنيفة جديدة على حي تل الهوى في غزة.
وبينت ان مدفعية الاحتلال توسع نطاق قصفها ليصل لأحياء سكنية شرقي خان يونس جنوب القطاع.
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