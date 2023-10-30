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طيران الاحتلال يشن غارات جديدة على حي تل الهوى في غزة

10/30/2023 8:13:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت قناة الجزيرة عن مراسلها، إن طيران الاحتلال يشن غارات عنيفة جديدة على حي تل الهوى في غزة.
وبينت ان مدفعية الاحتلال توسع نطاق قصفها ليصل لأحياء سكنية شرقي خان يونس جنوب القطاع.






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