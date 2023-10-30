الجهاد الإسلامي: الاحتلال لم يحقق أي إنجاز في غزة رغم بدء العدوان البري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أي إنجاز في قطاع غزة رغم بدء العدوان البري منذ أيام.
وقالت الحركة في بيان اليوم الاثنين، إن الاحتلال توغل في مناطق مفتوحة داخل القطاع، وأن توغله بغطاء جوي كثيف أدى لارتكاب مجازر بحق المدنيين، لافتة إلى أن المقاومة قامت بمواجهة العدو بكل بسالة واشتبكت معه.
وأضافت أن المقاومة في ميدان المعركة تواصل صمودها وقتالها وهي قادرة على إفشال مخططات الاحتلال وأهدافه.
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