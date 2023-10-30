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الجهاد الإسلامي: الاحتلال لم يحقق أي إنجاز في غزة رغم بدء العدوان البري

10/30/2023 8:13:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أي إنجاز في قطاع غزة رغم بدء العدوان البري منذ أيام.
وقالت الحركة في بيان اليوم الاثنين، إن الاحتلال توغل في مناطق مفتوحة داخل القطاع، وأن توغله بغطاء جوي كثيف أدى لارتكاب مجازر بحق المدنيين، لافتة إلى أن المقاومة قامت بمواجهة العدو بكل بسالة واشتبكت معه.
وأضافت أن المقاومة في ميدان المعركة تواصل صمودها وقتالها وهي قادرة على إفشال مخططات الاحتلال وأهدافه.

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