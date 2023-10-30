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قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جنوب لبنان

10/30/2023 8:13:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفّذ ضربات بالمدفعية على مناطق في جنوب لبنان، ردًا على إطلاق قذائف هاون من تلك المناطق باتجاه إسرائيل.

وافاد مراسل قناة الجزيرة بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت محيط بلدة بليدا في جنوب لبنان.

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