قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جنوب لبنان

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جنوب لبنان
التاريخ
10/30/2023 8:13:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفّذ ضربات بالمدفعية على مناطق في جنوب لبنان، ردًا على إطلاق قذائف هاون من تلك المناطق باتجاه إسرائيل.
وافاد مراسل قناة الجزيرة بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت محيط بلدة بليدا في جنوب لبنان.
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