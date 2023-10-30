استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص المستوطنين المتطرفين قبل أيام في قرية رأس كركر شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق خلال مواجهات عنيفة اندلعت عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة طلابية بمدينة الخليل، تنديدا بجرائم الاحتلال الوحشية بحق أهالي غزة.
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