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ضبط اعتداءات على خط مياه رئيسي على طريق المطار

10/30/2023 8:13:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري اعتداءات جديدة على طريق المطار في جنوب عمان لتعبئة صهاريج مخالفة.

وقالت الوزارة إن الاعتداءات كانت على خط ناقل رئيسي قطر 1000 ملم وتقوم بسحب المياه لتعبئة صهاريج مخالفة.
وأضافت أنه تم فصل الاعتداءات وإعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل واجبها تجاه المواطنين وصون حقوقهم المائية وفق أحكام القانون.

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