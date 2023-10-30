ضبط اعتداءات على خط مياه رئيسي على طريق المطار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري اعتداءات جديدة على طريق المطار في جنوب عمان لتعبئة صهاريج مخالفة.
وقالت الوزارة إن الاعتداءات كانت على خط ناقل رئيسي قطر 1000 ملم وتقوم بسحب المياه لتعبئة صهاريج مخالفة.
وأضافت أنه تم فصل الاعتداءات وإعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل واجبها تجاه المواطنين وصون حقوقهم المائية وفق أحكام القانون.
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