سرايا القدس تقصف آليات إسرائيلية بمنطقة السودانية في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت سرايا القدس، أنها استهدفت حشدا لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة بمنطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون.
وكانت المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قال إن المقاومة أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب بعد أن تقدمت إلى شارع صلاح الدين الذي يربط شمال القطاع بجنوبه.
من جهتها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أي إنجاز في قطاع غزة رغم بدء العدوان البري منذ أيام.
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