سرايا القدس تقصف آليات إسرائيلية بمنطقة السودانية في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت سرايا القدس، أنها استهدفت حشدا لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة بمنطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون.

وكانت المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قال إن المقاومة أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب بعد أن تقدمت إلى شارع صلاح الدين الذي يربط شمال القطاع بجنوبه.



من جهتها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أي إنجاز في قطاع غزة رغم بدء العدوان البري منذ أيام.

