الدفاع الروسية تعلن القضاء على مئات الجنود الأوكرانيين وإسقاط 39 مسيرة أوكرانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 835 قتيلا وجريحا، وإسقاط 39 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:



على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 9 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 90 عسكريا.



على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجومين وبلغت خسائر العدو 70 عسكريا.



على محور دونيتسك بلغت خسائر العدو 285 عسكريا بين قتيل وجريح ومدافع غربية.



على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على أكثر من 100 عسكري.



على محور زابوروجيه بلغت خسائر العدو 220 فردا بين قتيل وجريح وتدمير دبابات بينها دبابة "ليوبارد" ألمانية وتدمير مدافع غربية.



على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 70 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية، كما تم تدمير ترسانة أسلحة جوية أوكرانية بمنطقة قرية دوبييفكا بمقاطعة تشيركاسي وسط أوكرانيا.



اعتراض صاروخين HIMARS أمريكيين وإسقاط 39 مسيرة على مختلف المحاور.

RT