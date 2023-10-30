Monday, 30 October 2023 04:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصغيّر: تحقق قبل قرار المقاطعة لضمان عدم الإضرار بالاقتصاد المحلي

10/30/2023 8:13:13 AM
(MENAFN- Amman Net) على إثر الحرب القائمة على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، خرجت دعوات من قبل النشطاء والمؤثرين على مواقع التواصل االاجتماعي تطالب المواطنين بمقاطعة المنتجات والشركات الداعمة للاحتلال الاسرائيلي واستبدالها بمنتجات محلية الصنع أو الشركات المؤكد من أنها لا تدعم الاحتلال.

وقد نبه في هذا السياق عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان فلاح الصغير في حديث لـ " راديو البلد " أنه يجب على المواطنين التأكد بشكل دقيق قبل مقاطعة أي شركة لأن أي مقاطعة غير دقيقة تؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي وتضر بالعاملين في العديد من المؤسسات. وقال إن حملات المقاطعة ليست منظمة من فترة مسبقة حتى يستطيع الفرد اختيار البدائل إنما تخرج في وقت الأزمات والحروب مثل ما نشهده من أوضاع حاليا.ويجب أن يكون هناك مرجعيات واضحة قبل المقاطعة توضح أن هذه الشركات داعمة للاحتلال وتشجع على قتل أهالي غزة.

وقال بأن تشجيع المنتج المحلي هو واجب على الجميع سواء في حال المقاطع أو غيرها إذا كانت المنتجات ذا جودة عالية ف يجب أن تكون لها الأولوية في الاستخدام والشراء.

وأشار إلى أن هناك شركات قد استغلت حركات المقاطعة للترويج لنفسها بإدعائها أنها تفتح أبواب التوظيف للعاملين مع ما يفوق قدرتها على التوظيف لأجل غرض التسويق، وهذا قد يضر بالعديد من العاملين والشركات.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · فلاح الصغير تحدث عن التحديات التي تواجه الشركات المحلية في مواجهة المنتجات الأجنبية

MENAFN30102023000209011053ID1107331878

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث