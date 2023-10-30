الصغيّر: تحقق قبل قرار المقاطعة لضمان عدم الإضرار بالاقتصاد المحلي

(MENAFN
- Amman Net) على إثر الحرب القائمة على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، خرجت دعوات من قبل النشطاء والمؤثرين على مواقع التواصل االاجتماعي تطالب المواطنين بمقاطعة المنتجات والشركات الداعمة للاحتلال الاسرائيلي واستبدالها بمنتجات محلية الصنع أو الشركات المؤكد من أنها لا تدعم الاحتلال.
وقد نبه في هذا السياق عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان فلاح الصغير في حديث لـ " راديو البلد " أنه يجب على المواطنين التأكد بشكل دقيق قبل مقاطعة أي شركة لأن أي مقاطعة غير دقيقة تؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي وتضر بالعاملين في العديد من المؤسسات. وقال إن حملات المقاطعة ليست منظمة من فترة مسبقة حتى يستطيع الفرد اختيار البدائل إنما تخرج في وقت الأزمات والحروب مثل ما نشهده من أوضاع حاليا.ويجب أن يكون هناك مرجعيات واضحة قبل المقاطعة توضح أن هذه الشركات داعمة للاحتلال وتشجع على قتل أهالي غزة.
وقال بأن تشجيع المنتج المحلي هو واجب على الجميع سواء في حال المقاطع أو غيرها إذا كانت المنتجات ذا جودة عالية ف يجب أن تكون لها الأولوية في الاستخدام والشراء.
وأشار إلى أن هناك شركات قد استغلت حركات المقاطعة للترويج لنفسها بإدعائها أنها تفتح أبواب التوظيف للعاملين مع ما يفوق قدرتها على التوظيف لأجل غرض التسويق، وهذا قد يضر بالعديد من العاملين والشركات.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · فلاح الصغير تحدث عن التحديات التي تواجه الشركات المحلية في مواجهة المنتجات الأجنبية
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