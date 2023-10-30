الصغيّر: تحقق قبل قرار المقاطعة لضمان عدم الإضرار بالاقتصاد المحلي

MENAFN - Amman Net) على إثر الحرب القائمة على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، خرجت دعوات من قبل النشطاء والمؤثرين على مواقع التواصل االاجتماعي تطالب المواطنين بمقاطعة المنتجات والشركات الداعمة للاحتلال الاسرائيلي واستبدالها بمنتجات محلية الصنع أو الشركات المؤكد من أنها لا تدعم الاحتلال.

وقد نبه في هذا السياق عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان فلاح الصغير في حديث لـ " راديو البلد " أنه يجب على المواطنين التأكد بشكل دقيق قبل مقاطعة أي شركة لأن أي مقاطعة غير دقيقة تؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي وتضر بالعاملين في العديد من المؤسسات. وقال إن حملات المقاطعة ليست منظمة من فترة مسبقة حتى يستطيع الفرد اختيار البدائل إنما تخرج في وقت الأزمات والحروب مثل ما نشهده من أوضاع حاليا.ويجب أن يكون هناك مرجعيات واضحة قبل المقاطعة توضح أن هذه الشركات داعمة للاحتلال وتشجع على قتل أهالي غزة.

وقال بأن تشجيع المنتج المحلي هو واجب على الجميع سواء في حال المقاطع أو غيرها إذا كانت المنتجات ذا جودة عالية ف يجب أن تكون لها الأولوية في الاستخدام والشراء.

وأشار إلى أن هناك شركات قد استغلت حركات المقاطعة للترويج لنفسها بإدعائها أنها تفتح أبواب التوظيف للعاملين مع ما يفوق قدرتها على التوظيف لأجل غرض التسويق، وهذا قد يضر بالعديد من العاملين والشركات.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · فلاح الصغير تحدث عن التحديات التي تواجه الشركات المحلية في مواجهة المنتجات الأجنبية