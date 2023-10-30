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سموتريتش يصدر توجيهات بعدم تحويل أموال المقاصة للسلطة

10/30/2023 8:12:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إنه أصدر تعليمات لوزارة المالية بوقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وحث الحكومة على إعادة تقييم سياستها بشأن التحويلات المالية، في ضوء ما وصفه بـ"دعم السلطة الفلسطينية لحماس"، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية بينها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقالت الصحيفة إن سموتريتش قال لرئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو:"أود أن أبلغكم أنني أصدرت تعليمات لوزارة المالية بوقف تحويل المدفوعات هذا الشهر".

وطلب وزير المالية أن يناقش الكابينيت سياسة إسرائيل في تحويل الأموال التي يتم جمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، على النحو المنصوص عليه في اتفاق أوسلو، في ضوء "دعم كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية للمجازر المروعة التي ارتكبتها حماس".

وأرفق طلبه بـ"قائمة من 12 بيانا من مسؤولين فلسطنيين"،

وأضاف“لقد أثبتت السلطة الفلسطينية مرة أخرى الحقيقة التي كنا نرفع أصواتنا بشأنها منذ سنوات، وهي أنها منظمة داعمة للإرهاب”، بحسب قوله.

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