صور- تشييع جثمان الشهيد حسين ربيع في بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- شيعت جماهير غفيرة في محافظة بيت لحم، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد حسين عيسى ربيع (29 عاما) من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء، في قرية أرطاس جنوبا.
وانطلق الموكب من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي، مرورا بشارع القدس الخليل، وصولا إلى منزله في المخيم، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، ومن ثم أدى المشيعون الصلاة عليه قبل أن ينطلق الموكب مجددا، لمواراته الثرى في مقبرة الشهداء.
واستُشهد الشاب ربيع، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال أثناء اقتحامه المخيم أمس، أثناء تواجده على سطح منزله، وبقي في المكان ينزف دون علم أحد بإصابته، ونُقل إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، وهناك أُعلن عن استشهاده.
وعم الإضراب الشامل اليوم، محافظة بيت لحم، حدادا على روح الشهيد، تلبية لدعوة لجنة التنسيق الفصائلي في المحافظة، وشمل كل مناحي الحياة، باستثناء القطاع الصحي والصيدليات والمخابز.
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