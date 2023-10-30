صور- تشييع جثمان الشهيد حسين ربيع في بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- شيعت جماهير غفيرة في محافظة بيت لحم، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد حسين عيسى ربيع (29 عاما) من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء، في قرية أرطاس جنوبا.

وانطلق الموكب من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي، مرورا بشارع القدس الخليل، وصولا إلى منزله في المخيم، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، ومن ثم أدى المشيعون الصلاة عليه قبل أن ينطلق الموكب مجددا، لمواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

واستُشهد الشاب ربيع، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال أثناء اقتحامه المخيم أمس، أثناء تواجده على سطح منزله، وبقي في المكان ينزف دون علم أحد بإصابته، ونُقل إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، وهناك أُعلن عن استشهاده.

وعم الإضراب الشامل اليوم، محافظة بيت لحم، حدادا على روح الشهيد، تلبية لدعوة لجنة التنسيق الفصائلي في المحافظة، وشمل كل مناحي الحياة، باستثناء القطاع الصحي والصيدليات والمخابز.



