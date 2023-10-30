طهران ترفض إلقاء واشنطن عليها مسؤولية طوفان الأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network )
طهران/PNN- قال ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن على الولايات المتحدة، الكف عن إلقاء المسؤولية على طهران فيما يتعلق بهجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وأضاف، لدى سؤال من صحفي عن تصريحات مسؤولين أمريكيين، من بينهم الرئيس جو بايدن، تتهم إيران بأن لها صلة بالأمر "توقفوا عن ذلك."
رويترز
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