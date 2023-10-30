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طهران ترفض إلقاء واشنطن عليها مسؤولية طوفان الأقصى

10/30/2023 8:12:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طهران/PNN- قال ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن على الولايات المتحدة، الكف عن إلقاء المسؤولية على طهران فيما يتعلق بهجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأضاف، لدى سؤال من صحفي عن تصريحات مسؤولين أمريكيين، من بينهم الرئيس جو بايدن، تتهم إيران بأن لها صلة بالأمر "توقفوا عن ذلك."

رويترز

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