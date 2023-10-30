دعوة لحضور المهرجان العالمي للموت في غزة بقلم عيسى قراقع

MENAFN - Palestine News Network ) السيدات والسادة: تدعوكم قوى الاستعمار الامبريالية العالمية والصهيونية الى حضور مهرجان الموت العالمي في غزة، وذلك بمناسبة عيد الهالووين الذي يصادف 31 أكتوبر من كل عام، وهو عيد الرعب المقدس الذي تحتفل به الدول الاستعمارية والأوروبية في آخر يوم من أيام الصيف في السنة وقبل قدوم الشتاء، ولأول مرة يقام هذا المهرجان على جسد غزة الذبيحة، وستشاهدون عروضا مدهشة بتحويل حياة الناس الى اشباح وجماجم وخوف، وكيف تزول الحدود بين عالمي الأموات والاحياء، ويتوحد بإرادة المستعمرين القضاء والقدر.

مهرجان الموت العالمي الذي بدأت عروضه يوم 7 أكتوبر 2023، لا زال مفتوحا على الموت والمدى، سترون زوال الدنيا والآخرة في برهة واحدة، نيران تشتعل من الأعلى الى الأسفل، ومن الأسفل الى الأعلى، ولا مانع ان تجلبوا معكم كل أنواع الأسلحة، الكاميرات، خبراتكم العلمية والجيولوجية والفلكية والطوبوغرافية، فضاء المهرجان مليء بكل اشكال المعرفة، ان تعيش هذه اللحظة تم تموت بعد لحظة، استنساخ غزة جديدة مشوهة ومسلوخة ومحطمة، المهرجان مليء بالتشويق والاثارة، عائلات كانت هنا ولم تعد هنا، الانقراض الإنساني الجماعي تروه في مدة زمنية سريعة وليس عبر تطورات بيولوجية طويلة، ويمكن لكل علماء الغرب ان يتدربوا في ساحة غزة، الكيميائيون وصانعوا الأسلحة، الخيميائيون والسوسيولوجيون والاكاديميون والفلاسفة، علماء التشريح والانتروبولوجيا والاحياء والأطباء والفيزياء وعلماء النفس والفلكيون والسياسيون، انها فرصة القرن الواحد والعشرين، لن تسمعوا عن الموت، بل ستشاهدوه اماكم مباشرة، ينقض على الناس بلا تمييز، موت مادي وموت معنوي، موت نفسي، موت اجتماعي، واكثر من ذلك سترون موت الموت، الرعب والفزع والهلع والمطاردة الساخنة، ويمكنكم ان تأخذوا عينات مخبرية من جثة غزة المحترقة، لتعرفوا ما أسباب صمود غزة وبطولتها الخارقة.

السيدات والسادة: اهلا وسهلا بكم في مهرجان الموت العالمي في غزة، ستحصلون على متعة لا تعوض، ستمارسون السادية السرية بارتياح، فلم يعد الجحيم مجرد قصص في الكتابات والافلام العنيفة والمسلسلات، بل اصبح واقعا، قطاع غزة امامكم الآن، انظروا: تحول الى مطحنة لحم لمادة بشرية جاهزة لحفلات الترفيه والاستمتاع، صار فرنا ذريا، صفقوا للموت الحي، للموت اليقظ، راقبوا تدافع البشر هاربين الى نوع آخر من الموت خوفا من موت، هي لحظة تحول تاريخي مصحوبا بمشاهد الاشلاء المتطايرة والايقاعات الصوتية، شهوات التدمير والانقراض، رسم وجه اخر للحوض المتوسط، قبر هائل فاغر الفاه للارواح في غزة.

اهلا وسهلا بكم في مهرجان الموت العالمي في غزة، الممثلون يحملون السيوف الحديدية، الصواريخ العابرة والقاطعة للحدود وللاجساد البشرية، يرتدون اقنعة وجلود الوحوش والملابس المرعبة، حركات بهلوانية ومشاهد تصويرية يرافقها عزف موسيقي للطائرات الحربية وهدير قنابل المدفعية، حتى رجال السينما في هوليوود أصيبوا بالاعجاب الشديد من عظمة هذه الاحتفالات التي تنفذها الصهيونية والامبريالية الأوروبية والأمريكية، حشرجات صوتية للمذبوحين، غرغرات دماء، أصوات أخرى لكل الكائنات الحية فوق الأرض وتحت الأرض، هندسة حياة أخرى والعودة الى العصور الحجرية والمجاهيل القاحلة.

السيدات والسادة:

من سيموت الآن؟ انظروا، صوت مدوي، الموت ليس فرديا بل جماعيا، الجثث ارقام وشظايا، لا يوجد نهاية للاعداد، وعلى علماء الرياضيات العباقرة الجالسين هنا ان يعيدوا النظر في جداول الحساب، مصفوفات الموت لا نهائية، الموت في غزة يعني الموت في كل مكان، وهو ليس فقط موت مادي، بل موت العقول والأفكار والتاريخ، لهذا يوجد صمت في المحيطـ، فالموت والاحياء سواء، ويستمر القصف، انظروا الوان سوداء وحمراء وصفراء، انشطارات للذرات البشرية والذهنية، يتأكسد الدم مع الهواء الخانق، يفنى الليل والنهار، الزمان والمكان جثة متجمدة في غزة، يسقط اينشتاين ونظريته النسبية، الغائبون يعانقون الحاضرون في الزمان والمكان، ثقب اسود يمتص الاجرام البشرية وغير البشرية، يشفطهم الى الفناء الازلي ويسحقهم في الفراغ.

اهلا وسهلا بكم في مهرجان الموت العالمي في غزة، وقد فتحت غزة جسدها واضلاعها لكل الباحثين الغربيين الذين هرعوا لاكتشاف كل عظمة من عظامها، وكل قدم ويد ورئة، اصبح التنافس الامبريالي الآن من يستطيع تقديم المشاهد الأكثر وحشية والأكثر دموية، وكلما كان التنفيذ دقيقا وكان الموت اكثر مأساوية، ازدادت المتعة والنشوة، والمحتفلون يرقصون ويهتفون: دلونا على اكوام الاطفال المحترقين، دلونا على أنواع أخرى من القتل والتعذيب، نحن الذين اخترعنا المقصلة والصلب والحرق والتقطيع والمخلعة والحديد المحمى والجلد والخازوق وبقر الجثث والسحل واطعام الاحياء للوحوش المفترسة، نريد شيئا جديدا في غزة يضاف الى خبراتنا السابقة، ارونا المعسكرات والاسلاك الشائكة، ارونا نظريات تصنيف البشر وعمليات الانقراض والانشطار والاكسدة وتحويل الناس الى ذرات دون ان يتركوا أي اثر.

اهلا وسهلا بكم في مهرجان الموت العالمي في غزة، لا زال الاحتفال صاخبا، الدمار والموت هما نهار غزة وليلها، أصبحت غزة مرجل واسع لصهر البشر وتهديم الحياة الإنسانية، ولا زالت الامبريالية والصهيونية ورجالاتها يكتشفون الأرض المظلمة في اكثر الأماكن المأهولة بالفلسطينيين، انه الفضول والحماس العلمي والهيمنة لبناء رواية ونكبة تضاف الى روايات الإبادة التي تمتد في أصولها المشتركة الى هذا التلاحم بين الامبريالية والصهيونية، السيطرة على شعوب العالم الثالث واخفاء فلسطين من الوجود صوتا وذاكرة وصورة.

انصتوا الآن، المتسعمرون يهتفون: نريد غزة ان تموت دون ان تخلف وراءها جثثا، ان تتحول الى لا شيء، نريد مزيدا من العروض المرعبة، لا تقولوا لنا ان هناك غزة أخرى تحت الأرض، لا تستمعوا الى خطابات الأمم المتحدة ومجلس الامن ومؤسسات حقوق الانسان والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لا تستمعوا الى صراخ سميح القاسم وهو يقول: تقدموا تقدموا الأرض تحتكم جهنم والسماء فوقكم جهنم، اطفئوا غزة من الوجود، لا هواء ولا ماء

ولا دواء ولا غذاء ولا صوت، نريد ان يتنفس الوحش القابع في اعماقنا لنبني الحضارة والنهضة وفلسفة التنوير والحضارات المتقدمة، يجب ان تموت غزة وننهب حياتها السابقة والقادمة.