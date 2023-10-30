صور- جماهير غفيرة تُشيع جثامين الشهداء الأربعة في جنين ومخيمها

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة جنين، ظهر اليوم الإثنين، جثامين الشهداء الأربعة، الذين ارتقوا، خلال عدوان قوات الاحتلال على المدينة ومخيمها فجرا.
وانطلق موكب تشييع جثامين الشهداء أمير عبد الله شربجي (25 عاما)، ونورس إبراهيم زيدان بعجاوي تركمان (28 عاما)، ووئام إياد أحمد الحنون (27 عاما)، وموسى خالد جبارين (23 عاما)، من أمام مستشفى جنين الحكومي.
وحمل المشيعون الجثامين على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها، بمشاركة آلاف المواطنين، الذين رددوا الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا، ثم أدَّوا الصلاة عليهم، قبل مواراتهم الثرى في مقبرتي الشهداء في الحي الشرقي من مدينة جنين ومخيمها.
ونعت حركة "فتح"/ إقليم جنين وفصائل العمل الوطني والإسلامي الشهداء الأربعة، وشهداء قطاع غزة، وعم الإضراب الشامل في جنين ومخيمها، حدادا على أرواحهم.
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