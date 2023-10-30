صور- جماهير غفيرة تُشيع جثامين الشهداء الأربعة في جنين ومخيمها

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة جنين، ظهر اليوم الإثنين، جثامين الشهداء الأربعة، الذين ارتقوا، خلال عدوان قوات الاحتلال على المدينة ومخيمها فجرا.

وانطلق موكب تشييع جثامين الشهداء أمير عبد الله شربجي (25 عاما)، ونورس إبراهيم زيدان بعجاوي تركمان (28 عاما)، ووئام إياد أحمد الحنون (27 عاما)، وموسى خالد جبارين (23 عاما)، من أمام مستشفى جنين الحكومي.

وحمل المشيعون الجثامين على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها، بمشاركة آلاف المواطنين، الذين رددوا الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا، ثم أدَّوا الصلاة عليهم، قبل مواراتهم الثرى في مقبرتي الشهداء في الحي الشرقي من مدينة جنين ومخيمها.

ونعت حركة "فتح"/ إقليم جنين وفصائل العمل الوطني والإسلامي الشهداء الأربعة، وشهداء قطاع غزة، وعم الإضراب الشامل في جنين ومخيمها، حدادا على أرواحهم.