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التربية: الاحتلال يقترف أبشع الجرائم في غزة والتعليم في مرمى النيران

10/30/2023 8:12:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) دون رادع يدخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي يومه الــثالث والعشرين، متضمناً أبشع الجرائم والانتهاكات بكافة الأسلحة جواً وبراً وبحراً، وقد كان قطاع التعليم أحد القطاعات الرئيسة المستهدفة، إذ لم يتوجه قرابة ستمئة ألف طالب/ة إلى مدارسهم منذ بدء العدوان.
في هذا الإطار؛ اعتبرت وزارة التربية والتعليم أن استهداف قطاع التعليم شمل فئات عدة، بدءاً بالطلبة المندرجين في إطار الأطفال ضمن التعريفات المعتمدة في المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، مشيرةً إلى أن أكثر من 2000 طالب/ة شهيد من قرابة ما يزيد على 3500 طفل/ ة.
وأشارت الوزارة إلى أنه وفقاً للتحديثات في الساعات الأخيرة تجاوز عدد من ارتقى من المعلمين والكوادر التعليمية
100 شهيد/ة، علاوة على تدمير البنية التحتية في مدارس ومقرات تعليمية؛ حيث بلغ عدد المدارس التي تأثرت حتى الآن قرابة 200 مدرسة.
تدرك الوزارة أن الأمر تجاوز ما ترصده الصور والمشاهد رغم فظاعة ما توثقه، ومن هنا تحذر الوزارة من الآثار والتداعيات الكامنة وراء هذه الانتهاكات التي تستهدف الطلبة والمدارس التي تحول عدد منها إلى مراكز إيواء للنازحين المدنيين، مطالبة المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية والمدافعة عن الطفولة والتعليم لتحمل مسؤولياتها إزاء الوضع الراهن، والعمل على وضع حد لهذه الانتهاكات التي تشكل خرقاً واضحاً لمنظومة القيم والأعراف والقوانين الدولية وفي مقدمتها الحق في التعليم، مع تأكيدها على ضمان الحق في الحياة الذي يسمو على التعليم في ظل الظروف التي يشهدها قطاع غزة.
وتُذكّر الوزارة بأنه بالتزامن مع العدوان التي يشنه جيش الاحتلال على قطاع غزة تتصاعد الاعتداءات على الطلبة والمعلمين والمدارس في الضفة الغربية من جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين، حيث ارتقى 13 طالباً من 7 أكتوبر الجاري، علاوة على اعتداءات مباشرة في مدارس عدة من بينها رأس التين وواد السيق، وبدو الكعابنة وبرقة وغيرها، مشيرة إلى أن مئات المعلمين لا يتمكنون منذ السابع من الشهر الجاري من الوصول إلى مدارسهم بفعل الحواجز التي تقطّع أوصال المدن والمحافظات.

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