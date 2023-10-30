التوقيع الإلكتروني دليل للإثبات

أفرزت الثورة المعلوماتية تطورات في استخدام الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت والأجهزة الذكية، وترتب على ذلك نقلة كبيرة في التعاملات والتجارة، منها التوقيع الإلكتروني الذي يُستخدم في العقود الإلكترونية المبرمة عبر شبكة الإنترنت، إذ أصبحت معظم التعاملات المالية والتجارية تتم بواسطة الكتابة الإلكترونية، وقد نتج عن هذا التطور، إحداث تغيير في العديد من المفاهيم القانونية، كمفهوم الكتابة والمحرر والتوقيع، إذ أوجدت هذه التقنية أشكالاً جديدة للكتابة والمحرر والتوقيع، تتميز جميعها بالطابع الإلكتروني.

لقد دأب الكثيرون على استعمال مصطلح التوقيع الإلكتروني ELECTRONIC SIGNATURE، ليصف مصطلح التوقيع الرقمي DIGITAL SIGNATURE، علماً بأن المصطلحين لا يؤديان نفس المعنى، ففي حين يشير التوقيع الإلكتروني إلى جميع الوسائل والأساليب الممكنة لإنتاج المُوَقِع لتوقيعه بصورة إلكترونية، قاصداً توثيق السند الموقع، وقاصداً الالتزام بمضمون السند الموقع، نجد أن التوقيع الرقمي هو ليس إلا وسيلة واحدة من وسائل التوقيع بصورة إلكترونية، فالتوقيع الإلكتروني هو مصطلح أشمل وأوسع.

وفي ظل ضمانات معينة، يُمكن للتوقيع الإلكتروني أن يقوم بنفس الدور الذي يؤديه التوقيع العادي، ففي الحقيقة، يستطيع التوقيع العادي تأدية مجموعة من الوظائف حسب طبيعة المستند الحامل للتوقيع، لأن التوقيع في هذه الحالة، من الممكن أن يكون دليلاً عند نشوب نزاع مستقبلي بين طرفيه، إضافة إلى أنه أداة للتعبير عن إرادة الشخص في قبوله الالتزام بمضمون العقد، ووسيلة لتوثيق العقد وتأمينه من التعديل، كما أنه يُميز شخصية صاحبه، ويحدد هويته، ومع ذلك، فإن التوقيع الإلكتروني يتفوق على التوقيع العادي في بعض المجالات، فهو يحقق جميع الوظائف السابقة في تأكيد شخصية صاحب التوقيع بشكل روتيني في كل مرة يستعمل فيها الرقم السري والمفتاح الخاص، وبمعنى أدق، التوقيع الإلكتروني ليس مجال خلاف في مدى صحته، كما هو الحال في معظم المحررات الموقعة يدوياً بطريق التوقيع العادي، ويعزز ذلك التقنية الحديثة التي تُؤَمِّن التوقيع الإلكتروني عن طريق نظام المعاملات الإلكترونية الآمنة، حيث يوفر هذا النظام تحقيقاً لشخصية صاحب التوقيع.

وقد نص المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 46) لسنة 2021، بشان المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة في المادة (8)، على أنه:

1-

إذا اشترط أي تشريع نافذ في الدولة وجود توقيع أو ختم على مستند أو سجل أو نص على ترتيب نتائج معينة على عدم توقيع مستند أو سجل أو ختمه، فيُعد هذا الشرط متوافراً في الحالات الآتية:

أ‌-

استخدام وسيلة تعريف لهوية الشخص، والإشارة إلى قصد ذلك الشخص بالنسبة للمعلومات التي يتضمنها المستند الإلكتروني.

ب‌-

إذا حققت الوسيلة المستخدمة أحد الشرطين الآتيين الأول، أن تكون معتمدة للغرض الذي تم إنشاء أو إرسال المستند الإلكتروني له، والثاني أن تستوفي المتطلبات الواردة في الفقرة (أ) من البند 1 من هذه المادة، سواء بذاتها أو مع أي إثبات آخر.

2-

يجوز لأي شخص أن يستخدم أي شكل من أشكال التوثيق الإلكتروني، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

كما نصت المادة (12) من ذات المرسوم بقانون، على أنه (يُعتبر المستند الإلكتروني صادراً من المنشئ إذا كان هو من أصدره بنفسه، وفي العلاقة بين المنشئ والمرسل إليه، يُعد المستند الإلكتروني صادراً من المنشئ إذا أُرسل من قبل شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المنشئ، أو إذا أُرسل من قبل وسيط إلكتروني مؤتمت، ومبرمج للعمل تلقائياً من قبل المنشئ أو نيابة عنه، وفي العلاقة بين المنشئ والمرسل إليه، يحق للمرسل إليه أن يعتبر المستند الإلكتروني صادراً عن المنشئ، وأن يتصرف على أساس هذا الافتراض، إذا طبق المرسل إليه تطبيقاً صحيحاً، إجراء سبق أن وافقه عليه المنشئ بغرض التأكد من أن المستند الإلكتروني قد صدر عن المنشئ لهذا الغرض، أو إذا كان المستند الإلكتروني الذي تسلمه المرسل إليه ناتجاً عن تصرفات شخص يُمكن بحكم علاقته بالمنشئ، أو بأي وكيل للمنشئ، من الوصول إلى طريقة يستخدمها المُنشئ لإثبات أن المستند الإلكتروني صادر عنه.

ويمكن القول إن اشتراط التوقيع الخطي على المحررات المكتوبة، أصبح لا يتناسب مع الأساليب المستخدمة في التعاملات والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى أنه من غير المُتَصَور إيراد توقيع خطي على محرر إلكتروني، ذلك لأن وجود البديل الإلكتروني للتوقيع الخطي، يحقق ذات الأهداف، ويؤدي ذات الوظائف التي يحققها التوقيع الخطي، وهو أمر لازم لتوفير التوثيق للمعاملات والسجلات الإلكترونية.