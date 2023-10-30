‎‫ رقم قياسي جديد لبيب غوارديولا بعد الفوز بديربي مانشستر

حقق الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أرقاماً قياسية جديدة بعد فوزه بالديربي أمام مانشستر يونايتد.

وكان غوارديولا قاد فريقه للفوز بثلاثية نظيفة على مانشستر يونايتد، ضمن لقاءات الجولة العاشرة بالدوري الإنجليزي.

وبهذا الفوز،عزز مانشستر سيتي رقمه كأكثر ناد يفوز على اليونايتد في معقله برصيد 9 انتصارات بفارق انتصارين عن ليفربول، الذي فاز على الشياطين الحمر في أولد ترافورد خلال 7 مواجهات.

وفي نفس الوقت، فإن غوارديولا حقق فوزه الخامس على مانشستر يونايتد في معقله ووسط جماهيره، أكثر من أرسنال وتوتنهام إذ حقق الثنائي الفوز على اليونايتد في 4 مناسبات فقط على أول ترافورد طوال تاريخهما.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، من 10 مباريات حتى الآن، فيما يتصدر توتنهام جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بينما يأتي أرسنال في المركز الثاني برصيد 24 نقطة، متفوقًا على السيتي بفضل المواجهات المباشرة.

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