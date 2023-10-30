8306 شهداء فلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 8306 شهداء فلسطينيين، منهم 3457 طفلا و2163 سيدة، إضافة إلى إصابة 21048 مواطنا بجراح مختلفة، وفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة.

وقال القدرة الاثنين، إنّ الاحتلال الإسرائيلي عمد إلى شل حركة سيارات الإسعاف حتى لا تتمكن من القيام بواجبها في إنقاذ المرضى والجرحى.

وأضاف أن عدد كبير من الشهداء مازال تحت الأنقاض حتى اللحظة في حين نفّذت قوات الاحتلال 908 مجازر في قطاع غزة

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أخرج 25 مستشفى عن الخدمة في قطاع غزة، كما استهدف 25 سياره إسعاف أخرى.

وطالب كل الجهات الدولية بتفعيل القانون الدولي لحماية المنشآت الطبية، مناشدا أهالي القطاع بالتوجه للمشافي للتبرع بالدم بسبب عدم توفر كميات كافية منه لإنقاذ الجرحى.

وناشد القدرة بفتح معبر رفح الحدودي مع مصر للسماح بدخول المساعدات الطبية وخروج الجرحى.