8306 شهداء فلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

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- Khaberni) خبرني - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 8306 شهداء فلسطينيين، منهم 3457 طفلا و2163 سيدة، إضافة إلى إصابة 21048 مواطنا بجراح مختلفة، وفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة.
وقال القدرة الاثنين، إنّ الاحتلال الإسرائيلي عمد إلى شل حركة سيارات الإسعاف حتى لا تتمكن من القيام بواجبها في إنقاذ المرضى والجرحى.
وأضاف أن عدد كبير من الشهداء مازال تحت الأنقاض حتى اللحظة في حين نفّذت قوات الاحتلال 908 مجازر في قطاع غزة
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أخرج 25 مستشفى عن الخدمة في قطاع غزة، كما استهدف 25 سياره إسعاف أخرى.
وطالب كل الجهات الدولية بتفعيل القانون الدولي لحماية المنشآت الطبية، مناشدا أهالي القطاع بالتوجه للمشافي للتبرع بالدم بسبب عدم توفر كميات كافية منه لإنقاذ الجرحى.
وناشد القدرة بفتح معبر رفح الحدودي مع مصر للسماح بدخول المساعدات الطبية وخروج الجرحى.
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