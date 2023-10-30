1.04 مليار درهم أرباح «بروج» في الربع الثالث بارتفاع 22%





أعلنت بروج بي ال سي «بروج» إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة عن تحقيق أداء مالي قوي، خلال الربع الثالث من عام 2023، مسجلة صافي أرباح بقيمة 1.04 مليار درهم (282 مليون دولار)، وذلك عن الربع المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالربع السابق.

واستطاع برنامج «بروج» لتعزيز القيمة تحقيق أثر إيجابي بقيمة 1.54 مليار درهم (420 مليون دولار)، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، متجاوزاً بذلك مستهدفات البرنامج البالغة 1.47 مليار درهم (400 مليون دولار) المحددة لعام 2023 بأكمله.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»: تمكنت الشركة من تحقيق نتائج مالية وأداء تشغيلي قوي، خلال الربع الثالث، حيث نجحت في تحقيق نمو بحجم المبيعات، من خلال الاستفادة من الميزات التنافسية، التي تمتلكها الشركة على المستوى العالمي.

وأضاف: إن الشركة تواصل تعزيز التزامها بالابتكار لتوسيع حصتها السوقية، مع الحفاظ على علاوات سعرية قوية، وقد أظهرت «بروج» مستويات عالية من المرونة والقدرة على التأقلم في ظل التحديات والظروف العالمية للأسواق، كما تتمتع بمكانة جيدة تمكنها من مواصلة تحقيق مزيد من النمو عبر مختلف دورات السوق، لافتاً إلى أن بروج قامت بتوزيع أرباح مرحلية بقيمة 2.4 مليار درهم (650 مليون دولار)، خلال الربع الثالث.

وتماشياً مع ما أعلنته الشركة سابقاً تعتزم «بروج» الوفاء بتعهدها بتوزيعات أرباح قيمتها 4.8 مليارات درهم (1.3 مليار دولار)، وقدرها 15.9 فلساً للسهم الواحد، خلال السنة المالية 2023، مما يعني أن عائد السهم حالياً من توزيع الأرباح 6.3%.





3 أشهر

نمت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 6% على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 5.51 مليارات درهم (1.5 مليار دولار)، كما سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 1.04 مليار درهم (282 مليون دولار)، خلال الربع الثالث من عام 2023، بزيادة نسبتها 22% على أساس ربع سنوي، مدعومة بزيادة حجم المبيعات بنسبة 16%.

وحققت «بروج» هامشاً قوياً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 40%، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالربع السابق، ما يعكس تحسن كفاءة العمليات التشغيلية.

وكان معدل تحويل التدفقات النقدية قوياً للغاية، حيث بلغ 97%، مع تدفقات نقدية معدلة من الأنشطة التشغيلية بقيمة 2.10 مليار درهم (573 مليون دولار)، بزيادة قدرها 15% على أساس ربع سنوي.





9 أشهر

وحقق حجم مبيعات الشركة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 نمواً بنسبة 2% على أساس سنوي، ليصل إلى 3.8 ملايين طن، في حين بلغت الإيرادات خلال الفترة ذاتها 15.79 مليار درهم (4.3 مليارات دولار) مع بلوغ الأرباح المُعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 5.88 مليارات درهم (1.6 مليار دولار)، وسجلت الشركة صافي ربح في الفترة ذاتها بقيمة 2.62 مليار درهم (713 مليون دولار).

وحققت شركة «بروج» معدلات إنتاجية عالية بلغت 104% في إنتاج البولي إيثيلين، و109% في إنتاج البولي بروبيلين، خلال الربع الثالث من عام 2023.

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