الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم النتائج.. والحذر يخيم على السوق اليابانية

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات، اليوم الاثنين، مدعومة بأسهم الرعاية الصحية، مع تراجع عوائد السندات بينما يقيم المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم.

وخلال التداولات ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8%، بعد تراجعه بأكثر من أربعة في المئة في الأسبوعين الماضيين.

وانخفضت عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو مع اعتقاد المستثمرين بأن الأسواق متأثرة على نطاق واسع بتوقعات ببقاء أسعار الفائدة أعلى لمدة أطول.

وأظهرت بيانات أولية أن معدل التضخم السنوي في إسبانيا في أكتوبر لم يتغير عن الشهر الماضي عند 3.5 في المئة، وصعد قطاع الرعاية الصحية 1.1 في المئة مدعوماً بارتفاع 2.5 في المئة لسهم نوفو نورديسك.

وقفز سهم سيمنس للطاقة تسعة في المئة، مع استمرار المحادثات خلال بداية الأسبوع الجاري مع برلين بشأن ضمانات بنحو 15 مليار يورو (15.8 مليار دولار) تتعلق بمشاريع.

وصعد سهم داسو سيستم ثلاثة في المئة، بعد أن قام جيه.بي مورجان برفع توصيته لشركة البرمجيات الفرنسية إلى «زيادة الوزن» من «تقليل الوزن» في المحافظ الاستثمارية.

وارتفع سهم إتش.إس.بي.سي 1.2 في المئة، بعد الإعلان عن عملية جديدة لإعادة شراء أسهم بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وزيادة الأرباح لأكثر من المثلين في الربع الثالث.





اليابان

هبط المؤشر نيكاي الياباني مقتفياً التراجعات في وول ستريت في الجلسة السابقة، ومتأثراً بالحذر قبل اجتماعات البنكين المركزيين الياباني والأمريكي.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 0.95 في المئة عند 30696.96 نقطة، في حين أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً متراجعاً 1.04 في المئة عند 2231.24 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في إيوايكوسمو سيكيوريتيز «تراجع المؤشر نيكاي بسبب خسائر مؤشر داو جونز في نهاية الأسبوع الماضي، وتردد المستثمرون في شراء الأسهم، إذ ينتظرون قرارات السياسة في اجتماعات البنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان».

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في الأول من نوفمبر الثاني، ومن المحتمل أن ينتظر لفترة أطول مما كان يعتقد في السابق قبل خفض الفائدة.

وتراجع سهم هينو موتورز 18.67 في المئة إلى 435.2 يناً، عند أعلى قليلاً من حده الأدنى اليومي، بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات عن خسارة صافية سنوية مخالفة التوقعات بتسجيل أرباح.

وهبط مؤشر قطاع صناعة السيارات 2.83 في المئة، ليسجل أكبر الخسائر بين 33 مؤشراً للقطاعات في بورصة طوكيو، مع تراجع سهم تويوتا موتور 2.44 في المئة.

كما انخفض سهم أومرون إلى الحد الأدنى اليومي، إذ هبط 15.83 في المئة، بعد أن خفضت شركة تصنيع معدات الرعاية الصحية توقعاتها للأرباح السنوية.

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