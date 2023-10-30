ارتفاع إنتاج مستحضرات التجميل في موسكو بنسبة 17% خلال 8 أشهر

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، عبر قناته على تليجرام، ارتفاع إنتاج مستحضرات التجميل في موسكو بنسبة 17%، في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.

وقال عمدة موسكو: «يوجد في موسكو أكثر من 30 مصنعاً لمستحضرات التجميل توظف أكثر من 4000 شخص، وارتفع إنتاج العاصمة الروسية من الصابون والمنظفات والعطور ومستحضرات التجميل بنسبة 17% في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام»، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف سوبيانين: «إن مصنع «سفوبودا» لمستحضرات التجميل في العاصمة يحتفل بمرور 180 عاماً على إنشائه».

وقال سوبيانين: «الشركة لديها تاريخ عريق، وتم هنا تصنيع العطور والصابون وحتى مكياج الفنانين، وتتيح لنا المعدات عالية التقنية الآن إنتاج أكثر من 6 ملايين وحدة من المنتجات شهرياً، وتتضمن المجموعة 360 منتجاً، منها مستحضرات التجميل ومعجون الأسنان والشامبو، وغير ذلك الكثير».

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