أرباح باناسونيك تقفز 169% إلى 1.9 مليار دولار في النصف الأول





سجلت شركة باناسونيك هولدنجز صافي ربح قياسياً، قدره 288 مليار ين (1.9 مليار دولار)، في الأشهر الستة الممتدة حتى نهاية سبتمبر، بفضل دعم كبير لعملياتها لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، ما يسلط الضوء على اعتماد الشركة المتزايد على أمريكا الشمالية والمستهلكين مثل تسلا، حسبما ذكرت صحيفة «نيكاي آسيا» اليابانية، لكن بينما نمت أرباح الشركة بنسبة 169% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي يحذر محللون من أن الشركة اليابانية قد لا تقوم بالاستثمار، وتشكيل تحالفات بسرعة كافية، لمواجهة شركات منافسة.

وقالت «نيكاي آسيا»: إنه وفقاً لنتائجها تجاهلت باناسونيك تباطؤ عملياتها للأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، ومعدات التشغيل الآلي بالمصانع في الصين، وذلك جزئياً بفضل تلقيها دعماً قدره 27.6 مليار ين من الحكومة الاتحادية الأمريكية في الربع الثاني،

كما زادت الأرباح بفعل الطلب المتزايد على أجزاء السيارات ومعدات الطائرات.

وتقاسمت باناسونيك الدعم الحكومي مع تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، والتي تدير معها مصنع البطاريات العملاق في نيفادا.

وتتوقع الشركة اليابانية أن يضيف الدعم 110 مليارات ين لصافي أرباحها السنوية.

كما قالت باناسونيك: إن التمويل الحكومي سيساعد في رفع صافي أرباحها للعام بأكمله بنسبة 73%، لتصل إلى 460 مليار ين، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وتقول باناسونيك، التي جعلت بطاريات السيارات الكهربائية أولوية لها، إنها ستتخذ قراراً بشأن احتمال بناء مصنع ثالث في الولايات المتحدة بحلول مارس المقبل.

وتعتزم الشركة زيادة إنتاجها العالمي من بطاريات السيارات الكهربائية بمقدار أربعة أمثال، بحلول عام 2031، كما تزيد من الإنتاج في نيفادا، من أجل الاستفادة من تنامي الطلب والدعم.

وتشكل شركة باناسونيك انرجي لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية 12% من مبيعات مجموعة باناسونيك، لكن وفقاً للمحلل ريوسوكي كاتسورا بشركة «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتز» للأوراق المالية سيكون 60% من الزيادة في عامل الربح من مساهمة «باناسونيك انرجي» في السنوات الثلاث المقبلة.

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