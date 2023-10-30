5.5 ملايين سيارة مبيعات تويوتا في 6 أشهر والإنتاج يتجاوز 5.7 ملايين

ارتفعت مبيعات مجموعة صناعة السيارات اليابانية العملاقة تويوتا موتور كورب على مستوى العالم خلال النصف الأول من العام المالي الحالي حتى نهاية سبتمبر الماضي بنسبة 8.3 % سنوياً لتسجل مستوى قياسياً قدره 5 ملايين و596183 سيارة، ولتمضي الشركة نحو تسجيل مبيعات سنوية قوية للعام الثاني على التوالي بفضل التحسن في الطلب وفي سلسلة إمدادات المكونات.

في الوقت نفسه زاد إنتاج تويوتا، أكبر شركة لإنتاج السيارات في العالم، خلال النصف الأول من العام المالي بنسبة 10% إلى 5 ملايين و738126 سيارة، بما في ذلك إنتاج شركتي دايهاتسو موتور وهينو موتورز التابعتين للمجموعة اليابانية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى نمو مبيعات تويوتا وعلامتها الفارهة لكزس في أفريقيا بنسبة 22% خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الحالي وهو أعلى معدل نمو للمبيعات بين مناطق العالم المختلفة. وزادت المبيعات في الشرق الأوسط بنسبة 17% وفي أمريكا الشمالية بنسبة 9.4% وفي أوروبا بنسبة 7%. وجاءت المبيعات ضعيفة نسبياً في بعض أجزاء آسيا، بدون حساب اليابان، بسبب تباطؤ الاقتصاد في دول مثل تايلاند وإندونيسيا.

وزادت مبيعات سيارات تويوتا في الصين خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي بأقل من 1% سنوياً، في ظل تحول المشترين إلى السيارات الكهربائية. وجاءت المبيعات الضعيفة في السوق الصينية بعد أن سجلت الشركة مبيعات قوية في العام الماضي، بفضل إجراءات تحفيز الاقتصاد في ذلك الوقت.

وفي السوق اليابانية زادت مبيعات تويوتا خلال النصف الأول بنسبة 34% بفضل تراجع حدة أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات.

وباعت تويوتا موتور كورب خلال النصف الأول من السيارات الكهربائية مليوناً و825965 سيارة.

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