وزارة الموارد البشرية والتوطين: 9 ملايين جوائز «الإمارات للريادة في سوق العمل»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن مجموع الامتيازات والهدايا والمكافآت المالية التي ستُقدم للفائزين في الدورة الأولى من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل تصل حتى 9 ملايين درهم.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم تحديد الفائزين من قبل اللجان المختصة التي شارفت على الانتهاء من تقييم أكثر من 3500 طلب ترشح للجائزة ضمن فئاتها الـ 3 «المنشآت والقوى العاملة وشركاء خدمات الأعمال»، وسيحصل الفائزون على مجموعة من الجوائز والهدايا مقدمة من الوزارة، إضافة لهدايا عينية مقدمة من مجموعة من شركاء الوزارة وهم برنامج فزعة، ومجموعة الحبتور، ومجموعة ماجد الفطيم، ومجموعة المايا، ومجموعة اليسرة، ومجموعة أباريل إضافة للمجمع التأميني.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN30102023000110011019ID1107331443
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.