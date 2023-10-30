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وزارة الموارد البشرية والتوطين: 9 ملايين جوائز «الإمارات للريادة في سوق العمل»

10/30/2023 7:25:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن مجموع الامتيازات والهدايا والمكافآت المالية التي ستُقدم للفائزين في الدورة الأولى من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل تصل حتى 9 ملايين درهم.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تحديد الفائزين من قبل اللجان المختصة التي شارفت على الانتهاء من تقييم أكثر من 3500 طلب ترشح للجائزة ضمن فئاتها الـ 3 «المنشآت والقوى العاملة وشركاء خدمات الأعمال»، وسيحصل الفائزون على مجموعة من الجوائز والهدايا مقدمة من الوزارة، إضافة لهدايا عينية مقدمة من مجموعة من شركاء الوزارة وهم برنامج فزعة، ومجموعة الحبتور، ومجموعة ماجد الفطيم، ومجموعة المايا، ومجموعة اليسرة، ومجموعة أباريل إضافة للمجمع التأميني.

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