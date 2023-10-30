غوارديولا عن الكرة الذهبية: يجب أن يفوز بها هذا الثنائي سوياً

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن رأيه بشأن اللاعب الذي يجب أن يفوز بجائزة الكرة الذهبية.
ومن المقرر أن يتم الكشف عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة“فرانس فوتبول”، لأفضل لاعب في العالم لعام 2023 اليوم الإثنين 30 أكتوبر في حفل ضخم.
وبعد ديربي مانشستر الذي انتهى بفوز سيتي بثلاثية نظيفة، تحدث غوارديولا عن المرشحين لحصد الجائزة، حيث قال:“أمتلك المزيد من المشاعر الطيبة نحو ميسي وهالاند”.
وأضاف المدرب الإسباني:“إذا فاز ميسي بالجائزة، فسيكون فوزًا عادلاً بسبب كأس العالم، وإذا فاز هالاند فسيكون ذلك عادلاً أيضًا بسبب الموسم الذي قدمه”.
وأردف مدرب السيتي:“يجب عليهم منح جائزتين هذا العام، كلا اللاعبين يستحقا الفوز بالكرة الذهبية”.
وتكهنت العديد من التقارير في الأيام الأخيرة باقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من التتويج بالجائزة بعد الجهد الذي قدمه مع منتخب الأرجنتين لمساعدته في الفوز بكأس العالم 2023 الأخير، فيما يعد النجم النرويجي آرلينغ هالاند، من أقوى المرشحين للفوز بالجائزة بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع فريقه مانشستر سيتي في الموسم الماضي.
وشهدت قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وجود 10 لاعبين، جاء على رأسها ليونيل ميسي وهالاند، كما تواجد كيليان مبابي وروبرت ليفاندوفسكي وهاري كين، بالإضافة إلى مهاجم نابولي فيكتور أوسيمين.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN30102023000110011019ID1107331441
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.