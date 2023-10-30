غوارديولا عن الكرة الذهبية: يجب أن يفوز بها هذا الثنائي سوياً

كشف الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن رأيه بشأن اللاعب الذي يجب أن يفوز بجائزة الكرة الذهبية.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة“فرانس فوتبول”، لأفضل لاعب في العالم لعام 2023 اليوم الإثنين 30 أكتوبر في حفل ضخم.

وبعد ديربي مانشستر الذي انتهى بفوز سيتي بثلاثية نظيفة، تحدث غوارديولا عن المرشحين لحصد الجائزة، حيث قال:“أمتلك المزيد من المشاعر الطيبة نحو ميسي وهالاند”.

وأضاف المدرب الإسباني:“إذا فاز ميسي بالجائزة، فسيكون فوزًا عادلاً بسبب كأس العالم، وإذا فاز هالاند فسيكون ذلك عادلاً أيضًا بسبب الموسم الذي قدمه”.

وأردف مدرب السيتي:“يجب عليهم منح جائزتين هذا العام، كلا اللاعبين يستحقا الفوز بالكرة الذهبية”.

وتكهنت العديد من التقارير في الأيام الأخيرة باقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من التتويج بالجائزة بعد الجهد الذي قدمه مع منتخب الأرجنتين لمساعدته في الفوز بكأس العالم 2023 الأخير، فيما يعد النجم النرويجي آرلينغ هالاند، من أقوى المرشحين للفوز بالجائزة بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع فريقه مانشستر سيتي في الموسم الماضي.

وشهدت قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وجود 10 لاعبين، جاء على رأسها ليونيل ميسي وهالاند، كما تواجد كيليان مبابي وروبرت ليفاندوفسكي وهاري كين، بالإضافة إلى مهاجم نابولي فيكتور أوسيمين.

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