الجوائز تنهال على نجم ريال مدريد.. بيلينغهام يطير إلى فرنسا للتتويج بالكوبا‬‎

أكدت تقارير صحفية أن النجم الشاب جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد، توجه إلى فرنسا خلال الساعات الماضية من أجل حضور حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2023، بحسب شبكة "ريليفو".

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة“فرانس فوتبول” الفرنسية، اليوم الاثنين 30 أكتوبر.

وينافس بيلينغهام على الفوز بجائزة الكوبا التي تسلم لأفضل لاعب شاب في العالم ضمن جوائز حفل الكرة الذهبية لعام 2023.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن بيلينغهام سيتوج بجائزة الكوبا بعد تفوقه على باقي منافسيه في التصويت.

المرشحون لجائزة كوبا 2023

يتنافس على جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم عام 2023، 10 لاعبين يأتي على رأسهم جود بيلينغهام، ولاعب برشلونة الشاب جافي، بالإضافة إلى إدواردو كامافينغا لاعب وسط ريال مدريد، وجمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ المتألق مؤخرًا مع العملاق البافاري.

الجوائز تنهال على بيلينغهام



وكانت صحيفة "سبورت" كشفت في وقت سابق عن فوز بيلينغهام، بالتصويت على جائزة الفتى الذهبي، التي تُمنح لأفضل لاعب تحت 21 عامًا يلعب في أوروبا.

وسيخلف بيلينغهام لاعبي برشلونة بيدري وجافي، الفائزين في النسختين الأخيرتين من الجائزة المرموقة التي تقدمها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.

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