المكتب الإعلامي بغزة ينفي توغل الجيش الإسرائيلي في الأحياء السكنية بالقطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- نفى رئيس المكتب الإعلامي بغزة سلامة معروف اليوم الاثنين، توغل الجيش الإسرائيلي في الأحياء السكنية بالقطاع.

وأعلن معروف أن الجيش الإسرائيلي لم يحقق أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية بقطاع غزة، مشيرا إلى أن بضع دبابات توغلت حتى شارع صلاح الدين الرئيسي، والذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، وأن فصائل المقاومة أجبرتها على التراجع.

وقال معروف في بيان له: "خلافا لحديث الاحتلال لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع".

وأضاف: "ما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقا من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك"، مشيرا إلى أن "هذه الآليات قامت باستهداف سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين، وإحداث تجريف في الشارع قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع".

في غضون ذلك، أفاد المكتب الحكومي في غزة، بمقتل 3 أشخاص جراء استهداف سيارة كانت تقل مدنيين خلال توغل آليات الجيش الإسرائيلي بشارع صلاح الدين.

ويأتي ذلك إثر معلومات نشرتها وكالة "فرانس بريس" نقلا عن شهود عيان بأن دبابات إسرائيلية دخلت اليوم الاثنين حيا على أطراف مدينة غزة، وقطعت الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه.

وأشار الشهود إلى أن الدبابات وصلت إلى أطراف حي الزيتون في مدينة غزة. وقال أحدهم: "قطعوا شارع صلاح الدين وهم يطلقون النار باتجاه أي سيارة تمرّ هناك".

وأظهر مقطع فيديو متداول دبابة إسرائيلية تستهدف سيارة مدنية كانت متجهة إلى طريق صلاح الدين، وهو الطريق السريع الرئيسي في قطاع غزة، ويبلغ طوله 45 كيلومترا ويمتد على طول القطاع ابتداء من معبر رفح في الجنوب، وحتى معبر إيرز في الشمال.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 8005 شهداء، و20242 جريحا، و1870 مفقودا بينهم 1020 طفلا حسب صحة غزة، ما زالوا تحت الأنقاض.