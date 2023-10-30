الجيش الإسرائيلي: العمليات البرية ستتعمق في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه يقوم بعملية برية واسعة في قطاع غزة، مشيرا إلى اشتباكات تجري مع مقاومين فلسطينيين.
وقال الناطق العسكري الإسرائيلي -في إيجاز صحفي بتل أبيب- إن الجيش ينفذ هجوما بالمدرعات، مضيفا أن العمليات ستتعمق داخل قطاع غزة.
وتوعد المتحدث بتصفية كل خلية يرسلها حزب الله اللبناني إلى السياج الأمني أو تطلق صواريخ.
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