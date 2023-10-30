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الجيش الإسرائيلي: العمليات البرية ستتعمق في قطاع غزة

10/30/2023 7:13:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه يقوم بعملية برية واسعة في قطاع غزة، مشيرا إلى اشتباكات تجري مع مقاومين فلسطينيين.

وقال الناطق العسكري الإسرائيلي -في إيجاز صحفي بتل أبيب- إن الجيش ينفذ هجوما بالمدرعات، مضيفا أن العمليات ستتعمق داخل قطاع غزة.

وتوعد المتحدث بتصفية كل خلية يرسلها حزب الله اللبناني إلى السياج الأمني أو تطلق صواريخ.


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