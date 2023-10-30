MENAFN - Palestine News Network ) يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـــ24 على التوالي شن غارات، بالطائرات الحربية، والمدفعية، والزراوق الحربية، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، تركزت على الشمال، مخلفًا وراءه دمارًا هائلاً وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وعدد الشهداء يرتفع لأكثر من8300 بالاضافة الى مئات المفقودين تخت الانقاض

توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، مئات الأمتار في أراضي المواطنين بقطاع غزة.توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، مئات الأمتار في أراضي المواطنين بقطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استمرار توسيع عمليته البرية في قطاع غزة

مديريتا التربية والتعليم في جنين وقباطية تعلنان التحول للتعليم الالكتروني اليوم الإثنين، في كافة المدارس التابعة لهما جراء استمرار عدوان الاحتلال المتواصل على المحافظة.

الاضراب الشامل يعم محافظة بيت لحم حدادا على روح الشهيد حسين ربيع الذي استشهد برصاص الاحتلال امس في مخيم الدهيشة

قوات الاحتلال تفجر منزلا قيد الانشاء يعود للشهيد خالد سيف في قرية برقة، شمال غرب نابلس.

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى غائم حارا نسبيا نهارا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة