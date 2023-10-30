استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة يطا جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN- استُشهد شاب، ظهر اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب قمع مسيرة طلابية عند مدخل يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب مسيرة طلابية وصلت إلى مثلث زيف عند مدخل يطا الشمالي، ما أدى إلى استشهاد شاب، وإصابة العشرات بحالات اختناق.

وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد الشاب فؤاد إسماعيل أبو صبحة (23 عاما) من بلدة يطا جنوب الخليل برصاص الاحتلال، كما أصيب العشرات بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام.

وبارتقاء الشاب أبو صبحة، ترتفع حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم إلى خمسة، ومنذ بدء عدوان الاحتلال على شعبنا في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري إلى 121.

وقد استُشهد فجر اليوم، أربعة مواطنين، جراء عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، وهم: أمير عبد الله شربجي (25 عاما)، ونورس إبراهيم زيدان بعجاوي (28 عاماً)، ووئام إياد أحمد الحنون (27 عاما)، وموسى خالد جبارين (23 عاما)، فيما أصيب تسعة مواطنين آخرين، وُصفت جروح اثنين منهم بالخطيرة.



