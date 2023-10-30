استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة يطا جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- استُشهد شاب، ظهر اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب قمع مسيرة طلابية عند مدخل يطا جنوب الخليل.
وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب مسيرة طلابية وصلت إلى مثلث زيف عند مدخل يطا الشمالي، ما أدى إلى استشهاد شاب، وإصابة العشرات بحالات اختناق.
وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد الشاب فؤاد إسماعيل أبو صبحة (23 عاما) من بلدة يطا جنوب الخليل برصاص الاحتلال، كما أصيب العشرات بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام.
وبارتقاء الشاب أبو صبحة، ترتفع حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم إلى خمسة، ومنذ بدء عدوان الاحتلال على شعبنا في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري إلى 121.
وقد استُشهد فجر اليوم، أربعة مواطنين، جراء عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، وهم: أمير عبد الله شربجي (25 عاما)، ونورس إبراهيم زيدان بعجاوي (28 عاماً)، ووئام إياد أحمد الحنون (27 عاما)، وموسى خالد جبارين (23 عاما)، فيما أصيب تسعة مواطنين آخرين، وُصفت جروح اثنين منهم بالخطيرة.
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