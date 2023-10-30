محللون سياسيون اسرائيليون: نتنياهو أحدث ما يكفي من الضرر ويجب عزله

MENAFN - Amman Net) دعا محللون سياسيون إسرائيليون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تقديم استقالته بعد ظهور الحقيقة التي ظهرت للجميع أخيرا، وهي أنه غير مؤهل لإدارة الحرب على غزة، وليس لائقا عقليا ولا بدنيا ولا أخلاقيا، بعد رفضه تحمل مسؤولية الفشل العسكري يوم شنت حركة حماس عمليتها "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل يوم السابع من تشرين الأول الجاري، وتحميلها لرئيس شعبة الاستخبارات أهارون حاليفا، ورئيس جهاز "الشاباك" رونين بار مسؤولية ذلك.وقالوا إن "المشكلة هي أن الجنود الإسرائيليين يعرفون أن نتنياهو منشغل أثناء قتالهم في غزة بتشويه سمعة قادتهم في جوف الليل"، بينما كان عليه منذ فترة طويلة أن يتحمل مسؤولية ما يحدث في إسرائيل، إلا أنه منخرط في إلقاء نفس المسؤولية على الجميع، وتشغيل آلة السم القذرة الخاصة به كما لو كنا في حملة انتخابية. إنه دمية بالية تديرها زوجته، التي جلست مؤخرا في اعتصام درامي كما لو كانت عضوا في مجلس الوزراء الحربي".وأكد الكاتب والمحلل السياسي بن كسبيت في تقرير له نشره موقع "واللا"، إن "الذي يجب إتمامه شيء واحد فقط: إزاحة نتنياهو من السلطة الآن. ويبدو الأمر مستحيلا، لكنه ممكن. ويبدو الأمر معقدًا، لكنه بسيط. ويتمثل بأنه على 5 أشخاص شجعان من حزب الليكود أن يقفوا وقفة رجل واحد ويجتمعوا مع نتنياهو. وبمجرد أن يكون هناك خمسة، سيكون هناك عشرة ثم عشرين. عليهم أن يقولوا له لقد انتهى الأمر. أنت عبء على رقبة إسرائيل. دع الليكود يقرر من سيحل محلك مؤقتا".وأوضح أنه يمكن معرفة مدى عدم كفاءة نتنياهو من حقيقة أنه ليس لديه نائب. وهذا منصب قانوني يسمح باستبدال رئيس الوزراء في لحظات الأزمة أو المأزق. لكن نتنياهو لم يعين نائباً له قط، والآن نحن عالقون معه. ولكن يمكن التغلب على ذلك بمجرد أن يعلم أنه إذا لم يتقاعد، فسوف يُطرد، أو ستتم إقالته".

بدوره، يرى آفي يسخاروف في تقرير له نشره موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، أن حالة الهستيريا التي سادت مكتب نتنياهو دفعته إلى إلقاء مسؤولية الفشل العسكري جراء عملية حركة حماس "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، على رئيسي شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، وجهاز "الشاباك".

وقال، إنهم "في حماس وحزب الله ينظرون إلى نتنياهو على أنه رئيس وزراء ضعيف ومهين تذروه الريح من كل جانب، ويفركان أياديهما بكل سرور. ويعتقدون أنه أمام مثل هذا القائد، الذي يهرب من المسؤولية ويظهر صفرًا من القيادة والقدرة على القيادة، يمكنهم الفوز".

وأضاف، "بينما الجنود الإسرائيليون يعملون داخل غزة، ويستعدون لتوسيع الطوق البري هناك، نشر نتنياهو تغريدة تخلى بها عن المسؤولية التي تقع على عاتقه، وألقاها على رأس حاليفا ورونين بار. وبعد ثماني ساعات فقط، أدرك عمق الصدمة العامة، فحذفها. وفي وقت لاحق اعترف أيضًا بالخطأ واعتذر".