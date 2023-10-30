MENAFN - Amman Net)مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية العميد الركن مصطفى الحياري، يقول، إن الأردن طلب من الولايات المتحدة تزويده بصواريخ باتريوت لتعزيز منظومته الدفاعية على الحدود.الجيش يؤكد أنه لم يتم نقل رصاصة واحدة إلى الجيش الإسرائيلي من الأردن، مشيرا إلى عدم وجود قواعد أميركية في المملكة بل طواقم تعمل إلى جانب القوات المسلحةمحكمة الجنايات الكبرى تعلن براءة أب أربعيني من تهمة هتك عرض بناته الثلاث القاصرات وابنة شقيقته بعد ان توصلت الى وجود تناقضات وكيدية في الشكوى.دخول 47 شاحنة مساعدات، أمس إلى غزة، عبر معبر رفح، ليصل إجمالي شاحنات المساعدات التي خرجت من الجانب المصري 133شاحنةمدير عام مستشفى الصداقة التركي يحذر من خطورة استهداف الطيران الإسرائيلي لمحيط المنشأة الطبية التي تعد الوحيدة من نوعها في غزة والمخصصة لمرضى السرطان.مصدر عسكري سوري يفيد باعتداء جديد شنته القوات الجوية الإسرائيلية ليلا من اتجاه الجولان المحتل، حيث استهدفت موقعين للجيش السوري في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية.تكون الأجواء معتدلة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. وثيقة في عام 2016 توقعت (طوفان الأقصى) 10/30/2023 - 13:16

كشف موقع Ynet الإسرائيلي عن وثيقة تعود إلى عام 2016 تم فيها تحذير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أن حماس تنوي نقل الصراع المقبل إلى إسرائيل واحتلال المستوطنات واحتجاز رهائن

وقال الموقع في تقرير أن الوثيقة أصدرها وزير الدفاع آنذاك أفيغدور ليبرمان يوم 21 ديسمبر 2016، وتم فيها التنبؤ بعملية طوفان الأقصى ، التي شنتها حركة حماس يوم 7 أكتوبر 2023، مبينا أن الوثيقة مكونة من 11 صفحة تتضمن بالتفصيل نوايا حماس، بما في ذلك تسلل قواتها إلى الأراضي الإسرائيلية، واحتلال المستوطنات المحيطة واحتجاز الرهائن. وهو ما سيؤدي، إلى جانب الأضرار المادية، إلى ضرر جسيم بوعي ومعنويات مواطني إسرائيل

وأفادت الوثيقة بأن الهدف الرئيسي هو تدمير إسرائيل بحلول عام 2022 وتحرير جميع الأراضي الفلسطينية

وذكر Ynet أن ليبرمان كان قلقا من تعزيز المنظمة الإرهابية التي تسيطر على غزة. لكن لم يأخذ أي من الأطراف التي عرض عليه التحذير، بما في ذلك نتنياهو ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، هذا السيناريو بالجدية التي يستحقها

وتناولت الوثيقة، التي صنفت على أنها سرية للغاية ، تقييما للوضع في قطاع غزة وفصلت موقف وزير الدفاع آنذاك، وتضمنت الأهداف المرجوة من العملية ومنها: ضمان أن المواجهة القادمة بين إسرائيل وحماس ستكون الأخيرة

وقالت الوثيقة إن أفضل طريقة للقيام بذلك، هي أن تفاجئ حماس إسرائيل بضربة أمامية ، كما تطرقت إلى الإجراءات اللازمة التي ستؤدي إلى هزيمة معظم قادة الفرع العسكري لحركة حماس

وحسب الموقع فإن الوثيقة وصفت بـ طريقة دقيقة ومرعبة، الهجوم الإرهابي المروع الذي سيحدث بعد سبع سنوات ، وجاء فيها إن تأجيل قرار تنفيذ ضربة استباقية على غزة بعد يوليو 2017، سيكون خطأ فادحا له عواقب بعيدة المدى، وفي بعض النواحي أكثر من نتائج حرب يوم الغفران. من حيث آثارها على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وعلى وعي مواطني إسرائيل، وعلى صورة إسرائيل ومكانتها في المنطقة

وتابعت الوثيقة: تريد حماس أن تكون الحملة المقبلة ضد إسرائيل متعددة الساحات من خلال بناء ساحات إضافية لقطاع غزة (لبنان، سوريا، الأردن، سيناء)، وحتى ضد أهداف يهودية في أنحاء العالم

وفصلت القوة المتزايد لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وزيادة آلاف العناصر منذ عملية ما يسمى "الجرف الصامد" في عام 2014. كما تم تفصيل أهداف حماس: 40 ألفا ينشطون بحلول عام 2020، مع التعزيز الرئيسي في تشكيل أرض القتال

كما أن هناك إشارة إلى زيادة عدد الصواريخ، ومحاولات تطوير قدرات متقدمة في القطاع البري والبحري، وقدرات جديدة في القطاع الجوي تشمل منصات هجومية، وطائرات بدون طيار لجمع القدرات الاستخباراتية، والتشويش على اتصالات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

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