Monday, 30 October 2023 03:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شرب القهوة يفيد الكلى لمرضى السكري

10/30/2023 7:13:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أضافت دراسة هولندية جديدة القهوة إلى قائمة الأشياء التي تحافظ على صحة الكلى للأشخاص بشكل عام، ولمرضى السكري أيضاً.
وتمتاز هذه الدراسة بأنها استندت إلى بيانات 80 ألف شخص، تضمنت تحليل لعينات البول.


ووجد البحث أن كل كوب من القهوة يرتبط بانخفاض تلف الكلى، بما يصل إلى أربعة أكواب كحد أقصى .

وأظهر البحث أن كوبين يحققان فوائد صحية أكثر من كوب واحد، في حين أن 3 أكواب توفر فوائد أكثر.. وتتوقف هذه الفائدة المتزايدة بعد 4 أكواب.


وما سبق ينطبق على القهوة السوداء من دون سكر أو أي إضافات أخرى غير صحية.


وقالت الباحثة أنيك فان ويستين من جامعة فاغينيننغن: "حقيقة أننا لا نولي سوى القليل من الاهتمام لصحة الكلى ليست مفاجئة، لأن تلف الكلى يسبب في البداية شكاوي بسيطة فقط، التعب والحكة والتعرض للبرد، على سبيل المثال".


وقالت النتائج إن الآثار الإيجابية للقهوة تكون أكثر وضوحاً بالنسبة للأشخاص المصابين بالسكري.

24

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN30102023000208011052ID1107331251

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث