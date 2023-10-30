شرب القهوة يفيد الكلى لمرضى السكري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أضافت دراسة هولندية جديدة القهوة إلى قائمة الأشياء التي تحافظ على صحة الكلى للأشخاص بشكل عام، ولمرضى السكري أيضاً.وتمتاز هذه الدراسة بأنها استندت إلى بيانات 80 ألف شخص، تضمنت تحليل لعينات البول.



ووجد البحث أن كل كوب من القهوة يرتبط بانخفاض تلف الكلى، بما يصل إلى أربعة أكواب كحد أقصى .

وأظهر البحث أن كوبين يحققان فوائد صحية أكثر من كوب واحد، في حين أن 3 أكواب توفر فوائد أكثر.. وتتوقف هذه الفائدة المتزايدة بعد 4 أكواب.



وما سبق ينطبق على القهوة السوداء من دون سكر أو أي إضافات أخرى غير صحية.



وقالت الباحثة أنيك فان ويستين من جامعة فاغينيننغن: "حقيقة أننا لا نولي سوى القليل من الاهتمام لصحة الكلى ليست مفاجئة، لأن تلف الكلى يسبب في البداية شكاوي بسيطة فقط، التعب والحكة والتعرض للبرد، على سبيل المثال".



وقالت النتائج إن الآثار الإيجابية للقهوة تكون أكثر وضوحاً بالنسبة للأشخاص المصابين بالسكري.

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