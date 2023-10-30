Monday, 30 October 2023 03:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صحة غزة: الاحتلال يمنع إدخال أي مواد طبية للمستشفيات

10/30/2023 7:13:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، الاثنين، إن الاحتلال ما زال يمنع إدخال أي مواد طبية لمستشفيات القطاع، ولم يصلهم أي شيء حتى الآن.


وأضاف القدرة“نحن أمام مشهد يزداد سوءا نظرا لعنف القصف والتهديدات التي تعرضت لها مستشفيات القطاع”.


وأكد أنهم يواجهون أزمة كبيرة في انتشال الضحايا من تحت الركام، بسبب عدم امتلاكهم الإمكانيات من أجل ذلك.


وأوضح أن الاحتلال يزيد من وتيرة تهديداته للمستشفيات بقصف المواقع المحيطة لها.

وحذر من نوايا الاحتلال الإسرائيلي الخفية في استهداف مستشفى القدس بعد استمرار تركيزه على استهداف محيطه وإلحاق أضرار متعددة به.


MENAFN30102023000208011052ID1107331250

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث