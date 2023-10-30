صحة غزة: الاحتلال يمنع إدخال أي مواد طبية للمستشفيات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، الاثنين، إن الاحتلال ما زال يمنع إدخال أي مواد طبية لمستشفيات القطاع، ولم يصلهم أي شيء حتى الآن.



وأضاف القدرة“نحن أمام مشهد يزداد سوءا نظرا لعنف القصف والتهديدات التي تعرضت لها مستشفيات القطاع”.



وأكد أنهم يواجهون أزمة كبيرة في انتشال الضحايا من تحت الركام، بسبب عدم امتلاكهم الإمكانيات من أجل ذلك.



وأوضح أن الاحتلال يزيد من وتيرة تهديداته للمستشفيات بقصف المواقع المحيطة لها.

وحذر من نوايا الاحتلال الإسرائيلي الخفية في استهداف مستشفى القدس بعد استمرار تركيزه على استهداف محيطه وإلحاق أضرار متعددة به.

