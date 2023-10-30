Monday, 30 October 2023 03:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 8306 جراء عدوان الاحتلال ومناشدة لسكان القطاع بالتبرع بالدم

10/30/2023 7:13:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 8306 شهداء بينهم 3457 طفلا و2136 امرأة و21048 مصابا منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة خلال معركة طوفان الأقصى .

وأضاف في مؤتمر صحفي أن عدد كبير من الشهداء ما زال تحت الأنقاض حتى اللحظة بسبب ضعف الإمكانيات منوها أن الاحتلال تعمد شل حركة سيارات الإسعاف حتى لا تتمكن من القيام بواجبها في إنقاذ المرضى والجرحى.


ونوه أن قوات الاحتلال نفذت 908 مجازر في قطاع غزة لغاية الآن مؤكدا أن الاحتلال أخرج 25 مستشفى عن الخدمة في القطاع واستهدف 25 سيارة إسعاف
وتابع " نناشد سكان غزة بالتوجه للمشافي للتبرع بالدم بسبب عدم توفر كميات كافية منه لإنقاذ الجرحى".


وختم بمناشدة مصر لفتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات الطبية وخروج الجرحى.


MENAFN30102023000208011052ID1107331248

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث