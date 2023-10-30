غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 8306 جراء عدوان الاحتلال ومناشدة لسكان القطاع بالتبرع بالدم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 8306 شهداء بينهم 3457 طفلا و2136 امرأة و21048 مصابا منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة خلال معركة طوفان الأقصى .

وأضاف في مؤتمر صحفي أن عدد كبير من الشهداء ما زال تحت الأنقاض حتى اللحظة بسبب ضعف الإمكانيات منوها أن الاحتلال تعمد شل حركة سيارات الإسعاف حتى لا تتمكن من القيام بواجبها في إنقاذ المرضى والجرحى.



ونوه أن قوات الاحتلال نفذت 908 مجازر في قطاع غزة لغاية الآن مؤكدا أن الاحتلال أخرج 25 مستشفى عن الخدمة في القطاع واستهدف 25 سيارة إسعاف

وتابع " نناشد سكان غزة بالتوجه للمشافي للتبرع بالدم بسبب عدم توفر كميات كافية منه لإنقاذ الجرحى".



وختم بمناشدة مصر لفتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات الطبية وخروج الجرحى.

