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ميلان يفرط في الفوز على نابولي بعد مباراة مثيرة

10/30/2023 7:13:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فرط نادي ميلان في الفوز على مضيفه وحامل اللقب نادي نابولي واكتفى بالتعادل معه بهدفين لمثلهما في مباراة أقيمت الأحد في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وعلى ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" وبغياب هدافه النيجيري فيكتور أوسيمهن لإصابته، لم يستفد نابولي من مؤازرة جماهيره كي يثأر من ميلانو في أول مواجهة بين الفريقين منذ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي حين فاز "الروسونيري" ذهابا 1-0 وتعادل إيابا 1-1.
ولكن الفريق الجنوبي تمكن أقله من انتزاع نقطة التعادل وتجنب الهزيمة الثالثة للموسم بتعويضه تخلفه بهدفين نظيفين دون أن تكون العودة كاملة كي يحقق فوزه الأول بين جماهيره على ميلان منذ أغسطس 2018.
ووجد نابولي نفسه متخلفا في الدقيقة 24 برأسية المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو بعد عرضية من الأمريكي كريستيان بوليسيتش، ثم وبعد فشله في ترجمة فرصتين لماتيو بوليتانو والبرتغالي ماريو روي، تعقدت مهمة نابولي بتلقيه الهدف الثاني عبر رأسية أخرى من جيرو بعد عرضية من دافيدي كالابريا هذه المرة (31).
وعادت الحياة إلى نابولي في مستهل الشوط الثاني بفضل بوليتانو الذي قلص الفارق بعد مجهود فردي رائع حيث تلاعب بالهولندي تيجاني رايندرز ثم الفرنسي تيو هرنانديز قبل أن يسدد في الشباك (50).
وانتزعت كتيبة المدرب الفرنسي رودي غارسيا التعادل في الدقيقة 63 بهدف من ركلة حرة رائعة لجاكومو راسبادوري، ثم بقيت النتيجة على حالها حتى النهاية التي شهدت طرد لاعب نابولي، البرازيلي ناتان في الدقيقة 89 بعد خطأ على لاعب ميلانو، الأرجنتيني لوكا روميرو.
وبهذا التعادل، رفع ميلان رصيده إلى 22 نقطة بالمركز الثالث بفارق 3 نقاط عن المتصدر إنتر، فيما بلغ نابولي النقطة 18 بالمركز الرابع بجدول الترتيب.

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