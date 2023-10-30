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مهاجم ليفربول السابق: قررت الرحيل عن الريدز بعدما تدربت مع صلاح

10/30/2023 7:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف مهاجم نوتنغهام الحالي وليفربول السابق، النيجيري تايو أونيي، أن نجم "الريدز" الحالي المصري محمد صلاح، كان سببا أساسيا في رحيله عن صفوف الفريق الأحمر في العام 2021.
ودافع أونيي عن ألوان نادي ليفربول بين العامين 2015 و2021، لكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية حيث قضى معظم تلك الفترة خارج صفوف "الريدز"، في ألمانيا وهولندا وبلجيكا على سبيل الإعارة، قبل أن ينضم إلى نوتنغهام فورست مقابل 6.5 ملايين جنيه إسترليني في 2021.
وتألق اللاعب النيجيري مع نوتنغهام مع بداية الموسم الحالي إذ سجل له ثلاثة أهداف وصنع هدفا في ست مباريات.
وقبل مواجهة نوتنغهام فورست وليفربول التي أقيمت ظهر يوم الأحد لحساب الأسبوع العاشر من الدوري الإنجليزي وانتهت بفوز "الريدز" بثلاثية دون رد، تحدث أونيي الذي غاب عن مباراة اليوم ضد فريقه السابق بسبب معاناته من إصابة في الفخذ، عن فترته مع ليفربول، وقال عنها في تصريحات صحفية، إن التدريب مع أمثال محمد صلاح وساديو ماني ساعده على إدراك أن الوقت قد حان لمغادرة ليفربول.
وأضاف: "الجلسات التدريبية كانت رائعة، بالنسبة لي كلاعب تلك كانت البيئة التي كنت أرغب فيها دائما".
وتابع: "ولكن في الحياة يتعين عليك في بعض الأحيان اتخاذ قرارات صعبة، لقد أدركت أنني بحاجة إلى المشاركة في المباريات بانتظام، في ذلك الوقت كان يوجد صلاح، وماني وفيرمينو".
وأضاف: "كنت أعلم بوجود هؤلاء، أن فرصة اللعب بانتظام كانت ضئيلة للغاية، كان من الصعب الرحيل، ولكنه قراراً ما كان علي اتخاذه".

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