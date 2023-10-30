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الوداد المغربي يهزم الترجي التونسي

10/30/2023 7:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تغلب نادي الوداد البيضاوي المغربي على ضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد في مباراة جمعتهما الأحد في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري السوبر الإفريقي لكرة القدم.
وسجل الجناح هشام بوسفيان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59، بعدما أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة جزاء الترجي خادعت الحارس لتتهادى إلى شباكه.
وينتظر أن يلتقي الفريقان مجددا في تونس يوم الأربعاء المقبل في مباراة الإياب لتحديد المتأهل منهما للدور النهائي.
تجدر الإشارة إلى أن لقاء الذهاب في مباراة نصف النهائي الثاني بين ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وضيفه الأهلي المصري، انتهى بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف سجله تابيلو ماسيكو في الدقيقة 52.

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