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إصابات بالاختناق عقب قمع الاحتلال مسيرة طلابية إسنادا لغزة في الخليل

10/30/2023 7:13:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الإثنين، عقب قمع قوات الاحتلال، مسيرة طلابية، إسنادا لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان غاشم منذ 24 يوما.
وأفادت مصادر ، بأن عشرات المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق خلال مواجهات اندلعت عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة طلابية وصلت إلى باب الزاوية وسط الخليل، تنديدا بجرائم الاحتلال الوحشية بحق أهالي قطاع غزة.

وفا

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