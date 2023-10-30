إصابات بالاختناق عقب قمع الاحتلال مسيرة طلابية إسنادا لغزة في الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الإثنين، عقب قمع قوات الاحتلال، مسيرة طلابية، إسنادا لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان غاشم منذ 24 يوما.
وأفادت مصادر ، بأن عشرات المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق خلال مواجهات اندلعت عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة طلابية وصلت إلى باب الزاوية وسط الخليل، تنديدا بجرائم الاحتلال الوحشية بحق أهالي قطاع غزة.
وفا
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