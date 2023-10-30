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مشجع يثير غضب ميسي بسبب رونالدو

10/30/2023 7:13:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أثار أحد المشجعين في الولايات المتحدة غضب أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، بسبب نجم البرتغال كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.
وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر فيه أحد الجماهير يحاول إقحام قميص لكريستيانو رونالدو أمام ليونيل.


ليظهر ميسي مصدوما، ثم حدق لعدة ثوان في الشخص الذي حاول أن يناوله القميص، وظهرت على وجهه علامات الغضب، قبل أن يتدخل حارسه الخاص ويبعده عن طريق ليو.

وشارك ليونيل ميسي في 14 مباراة حتى الآن مع فريق إنتر ميامي في مختلف البطولات، وسجل خلالهم 11 هدفا وصنع 5 آخرين.
يذكر أن ميسي على وشك الحصول على الكرة الذهبية الثامنة في مسيرته، حيث من المقرر الإعلان عن الفائز في حفل بباريس مساء اليوم الاثنين.

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