لا نية لإصدار قرارات جديدة بشأن تصويب أوضاع العمالة المخالفة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذرت وزارتي الداخلية والعمل من خطورة تشغيل ‏العمالة غير ‏الأردنية المخالفة بشكل مخالف للقوانين والأنظمة ‏والتعليمات المعمول بها وذلك لأسباب قانونية وصحية.‏

جاء ذلك انطلاقا من حرص وزارتي الداخلية والعمل على ‏‏مصلحة أصحاب العمل والعمال في كافة القطاعات ‏والأنشطة الاقتصادية والمواطنين الأردنيين بشكل عام ‏وضمن نهج التشاركية في العمل.

ووفق بيان صدر اليوم الاثنين، فإن العمالة غير الأردنية المخالفة يتوجب عليها أن ‏تحترم القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة بشكل ‏عام لبقائها في الأردن بشكل قانوني وبما يحمي ‏حقوقها، بالإضافة إلى تجنب استغلالها وهضم حقوقها ‏العمالية والإنسانية والاجتماعية من قبل بعض ‏الأشخاص لعدم توفر تصاريح العمل السارية المفعول أو ‏أذونات الإقامة بحوزتهم حسب الأصول. ‏

وأضاف البيان أن فترة تصويب أوضاع العمالة المخالفة قد انتهت ‏وقد يتبادر الى ذهن البعض بأن هناك نية لإصدار ‏قرارات جديدة تتعلق بتصويب أوضاع العمالة المخالفة ‏وهو الأمر الذي يجانب الواقع الفعلي، وتؤكد الوزارتين ‏بعدم وجود أي نية لإصدار قرارات جديدة تتعلق ‏بتصويب أوضاع العمالة المخالفة على غرار القرارات ‏السابقة .‏

ودعت كلاً من وزارتي الداخلية والعمل كافة ‏أصحاب العمل والعمال المخالفين إلى ضرورة المبادرة ‏بتوفيق أوضاعهم بالسرعة الممكنة تفادياً للتبعات ‏المترتبة على ضبط العمالة المخالفة خاصة وأن كافة ‏الجهات الرسمية والأمنية قد بدأت بتنفيذ حملات ‏أمنية مشتركة على أماكن تواجد هذه ‏العمالة المخالفة ‏ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ‏بحقها وبحق ‏أصحاب العمل والأشخاص الذين يقومون بتشغيلها ‏بشكل مخالف.‏