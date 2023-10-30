وزير الأوقاف: مساكن للأسر المحتاجة بالمفرق قريبا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة، عن إحالة عطاء خلال الأيام القليلة المقبلة لتنفيذ مشروع بناء مساكن للأسر الفقيرة والمحتاجة في محافظة المفرق.



جاء ذلك لدى افتتاحه اليوم الاثنين، فعاليات الملتقى الخيري واليوم الطبي المجاني، الذي نظمه صندوق الزكاة بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيرية في قضاء الخالدية بمحافظة المفرق.



وقال الخلايلة خلال الفعاليات، إن الملتقيات الخيرية والأيام الطبية المجانية التي تنفذها الوزارة عبر صندوق الزكاة ومن خلال البرامج الوقفية ومستشفى المقاصد الخيرية؛ تهدف الى التخفيف عن كاهل الأسر الفقيرة والمحتاجة، مؤكدا أن الوزارة تسعى لزيادة البرامج التأهيلية للأسر المعوزة التي يقدمها صندوق الزكاة لتحفيز تلك العائلات على الإنتاجية، وإقامة مشاريع تخرجهم من حالة الفقر إلى الاعتماد على الذات.



وأبدى الوزير استعداد الصندوق لتقديم المشاريع التأهيلية وترميم المنازل وبناء المساكن ضمن ضوابط وشروط الصندوق والإمكانيات المتاحة.



ووزع الخلايلة مساعدات شملت الأسر الفقيرة والمحتاجة في قضاء الخالدية، تمثلت بتوزيع 500 قسيمة شرائية بقيمة 30 دينارا، ومساعدات نقدية استفاد منها 50 يتيما و 50 طالبا جامعيا بواقع 100دينار لكل منهم، وتوزيع 500 طرد غذائي مقدمة من المحسن محمد غازي ابو صوفة.



وأشار وزير الأوقاف، الى وجود 15 أسرة تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة ووجود 8 أيتام يتقاضون كفالات أيتام و 7 مشاريع تأه‍يلية تستفيد منها عائلات فقيرة قدمها الصندوق في قضاء الخالدية.



كما افتتح اليوم الطبي المجاني الذي نظمه مستشفى المقاصد الخيرية وشمل تقديم الرعاية الصحية في العديد من الاختصاصات الطبية المختلفة لأهالي القضاء.