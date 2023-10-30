غزة: المقاومة أجبرت قوات الاحتلال على التراجع وعاد شارع صلاح الدين إلى طبيعته

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن المقاومة أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب بعد أن تقدمت إلى شارع صلاح الدين الذي يربط شمال القطاع بجنوبه.



وقال المكتب الإعلامي في بيان أنه لا يوجد أي تقدم بري إسرائيلي داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة، وإن ما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقا من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك.



وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي أن هذه الآليات استهدفت سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين وقامت بتجريف الشارع، قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع، مشيرا إلى أنه لا وجود لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، وأن حركة الفلسطينيين هناك عادت لطبيعتها عليه.

